  Unir, Ufac, Ifro e Ifac promovem roda de conversa virtual sobre efeitos do isolamento nesta quinta-feira (30)          

As universidade federais de Rondônia (Unir) e do Acre (Ufac), o Instituto Federal de Rondônia (Ifro) e o Instituto Federal do Acre (Ifac) promovem nesta quinta-feira (30) às 9h30, uma roda de conversa on-line com o tema “O projeto em pauta com microfone aberto – avaliando o projeto a partir das perspectivas dos usuários e organizadores”.

Intitulada “Promoção da Saúde Mental e Atenção Psicossocial na quarentena do Covid-19 – uma ação interinstitucional de Instituições Federais (IFES) da Amazônia Ocidental” a roda de conversa tem como objetivo mitigar os efeitos da pandemia e do isolamento social por meio da promoção de espaços de diálogos, trocas de conhecimentos e reflexões para ações.