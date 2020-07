Numa coordenação que envolve o senador Márcio Bittar (MDB), a executiva regional, com a anuência do presidente e deputado federal Flaviano Melo (MDB), o MDB convidou oficialmente o governador Gladson Cameli para se filiar ao partido. Houve uma primeira conversa em Brasília e deverá ser finalizada no retorno do governador a Rio Branco, nesta segunda-feira. A proposta dos emedebistas é que com a vinda de Gladson acabariam os seus problemas, porque não haveria como contestar a sua decisão, já que além do MDB ser o maior partido do estado, foi seu principal aliado na campanha, e lhe daria a garantia de apoiar a sua reeleição. Membros do MDB com os quais conversei ontem dão as conversas como bem avançadas. Antes da sua viagem à Brasília esta semana, o Gladson chegou a dizer numa breve conversa pelo celular ao BLOG, que na sua volta iria explodir uma “bomba política”. A sua ida para o MDB, segundo alguns emedebistas, seria uma reação natural á aliança entre o senador Petecão (PSD), Major Rocha (PSL) e o PSDB, e a deputada federal Mara Rocha (PSDB).

NÃO SERIA O CARDEAL



Uma entrada do Gladson Cameli no MDB não lhe daria o comando do partido, pode esquecer esta alternativa. Poderia no máximo ser um presidente de honra, mas o Cardeal que manda no cardinalato emedebista continuaria sendo o deputado federal Flaviano Melo (MDB).

MATARIA UM COELHO

Por outro lado, com o Gladson Cameli no MDB, ele mataria um coelho que poderia lhe atrapalhar em 2022: teria a garantia que, na sua reeleição o MDB estaria na composição da sua chapa. E, neste caso, o MDB iria querer indicar o vice do partido, seria o óbvio.

MUDANÇA NA CONFIGURAÇÃO

Uma entrada do governador Gladson no MDB não deixaria de ser o fato político mais relevante desta eleição, porque mexeria com o tabuleiro da sucessão municipal. O candidato do MDB, deputado Roberto Duarte, por exemplo, ganharia mais corpo na disputa da PMRB.

SEM DÚVIDA

Não tenho nenhum temor de errar ao afirmar que, este movimento sobre o governador Gladson ir para o MDB é uma reação das conversas políticas que estão tendo os dirigentes do PSDB-PSL-PSD, partidos com três deputados federais, vários estaduais, prefeitos e senador.

OUTRO FATOR

Com o Gladson Cameli hipoteticamente apoiando a candidatura do Roberto Duarte (MDB) a prefeito poderia trazer novos aliados à chapa do MDB, como os deputados federais Alan Rick (DEM) e Vanda Milani (SD), que acompanham politicamente o governador.

PORTAS ABERTAS

O deputado Roberto Duarte (MDB), um crítico do governo Gladson na ALEAC – posição que arrefeceu durante a pandemia – disse ontem à noite ao BLOG, que o Gladson Cameli seria recebido de portas abertas e, que foi o primeiro a fazer este convite ao governador.

É BOM NÃO COMEMORAR POR CONTA

Consultando cá os meus botões, caso fosse dirigente do MDB, não comemoraria por conta esta anunciada filiação do governador Gladson Cameli no partido. Esperava primeiro assinar a ficha de filiação e o devido registro em cartório. Evitaria a carne do churrasco de estragar.

CORAÇÃO VOLÚVEL

Digo isso porque o coração do governador Gladson Cameli é volúvel politicamente. Ontem, disse ao colega do ac24horas, Marcos Venicios, que nesta sua passagem por São Paulo iria conversar com o governador João Dória, sobre o PSDB. E não deverá ser sobre receita de bolo. Só tem um problema: o diretório regional do PSDB é eleito, e ele não poderia chegar intervindo. De tudo o que me parece mais certo é que não ficará no PROGRESSISTAS.

ABRIU MÃO DO PROGRESSISTAS

Nesta questão do PROGRESSISTAS a melhor decisão que podia ter tomado foi a de não ficar se desgastando pelo comando do partido, deixando fluir a candidatura do Tião Bocalom (PROGRESSISTAS) a prefeito de Rio Branco e, ele indo apoiar a prefeito a quem bem entender.

DESGASTE DESNECESSÁRIO

Na verdade, o Gladson Cameli foi submetido a um desgaste desnecessário por conta de corda dos seus velhos falcões importados, sabia que havia uma decisão firmada do PROGRESSISTAS de ter candidato próprio a prefeito, o que é essencial para uma chapa de vereadores.

MANDARIA PARA O ESPAÇO?

Mas vamos jogar com o hipotético cenário da filiação do Gladson Cameli no MDB. Isso acontecendo, automaticamente, o seu apoio prometido à prefeita Socorro Neri iria para o espaço, e seu candidato natural á PMRB seria o deputado Roberto Duarte (MDB).

BOMBA OU TRAQUE?

Caso a filiação aconteça seria a “bomba política” anunciada pelo governador Gladson ao BLOG, antes de embarcar para Brasília. Mas não ocorrendo o fato esperado pelos emedebistas, os líderes do MDB teriam que se contentar com o traque falho.

PAPO DIRETO

E neste redemoinho todo o governador Gladson fez uma ligação ao senador Sérgio Petecão (PSD) o convidando para terem uma conversa política nesta sexta-feira. Petecão disse ao BLOG não saber o motivo, mas descartar quebrar o compromisso com o Tião Bocalom à PMRB.

NATURAL DA POLÍTICA

Não vejo como nada anormal estas rodadas de conversas do governador com o MDB, com o governador João Dória, com o senador Petecão (PSD) e com a Socorro Neri (PSB). Mas se me perguntarem qual será a decisão final do Gladson, com quem caminhará na eleição municipal, se ficará de fora do processo, confesso que não saberia responder. O Gladson é indecifrável.

FESTA NO INTERIOR

Desde ontem uma comissão de políticos do MDB, entre eles o senador Márcio Bittar (MDB) e o deputado Roberto Duarte (MDB) está percorrendo os municípios do Alto Acre conversando com os candidatos a prefeito. No final de semana estarão em Xapuri, Brasiléia e Assis Brasil.

CANDIDATO DE TODOS

O deputado Roberto Duarte (MDB) fez mexidas erradas no mandato para quem queria ser candidato a prefeito da capital. Fosse habilidoso não teria entrado em conflito com o governo, e hoje seria o candidato do grupo que elegeu o Gladson. Teve péssimos conselheiros políticos.

QUADRO QUE NÃO SE DESFAZ

Conversas podem acontecer aos montes até o início das convenções municipais em 31 de agosto. Mas não vai mudar esta conjuntura, nos grandes partidos: Daniel Zen (PT), Minoru Kinpara (PSDB), Socorro Neri (PSB), Tião Bocalon (PROGRESSISTAS) e Roberto Duarte (MDB).

CORRENDO CAMPO

Os demais candidatos coloquem os pés nas ruas. Ontem, a dupla Bocalom – Marfisa saiu seis horas da manhã, entrou pelo Ramal da Judia, e visitaram todos os comércios da Chico Mendes.

DECISÃO ESPERADA

O novo fechamento dos templos religiosos, agora por recomendação do MP, já era esperado. As igrejas não estão entre as atividades essenciais no cronograma da COVID-19, e só poderiam abrir quando a classificação estivesse na faixa amarela. Estamos na faixa laranja.

NÃO ADIANTA FORÇAR A BARRA

Enquanto a pandemia não chegar na faixa amarela, não há como reabrir os templos religiosos.

NADA CONTRA FÉ

Não se trata de medida com o objetivo de perseguir as religiões, não é isso que se encontra em discussão. Estamos numa fase atípica de uma pandemia da Covid-19, que já causou 500 mortes, e na qual todos devem dar a sua colaboração para diminuir a contaminação.

CONTRATAÇÃO MANTIDA

O ex-goleiro do Flamengo, Bruno, deverá chegar mesmo amanhã, e terá a sua contratação mantida, pela direção do Rio Branco Futebol Clube. Usa o argumento que a lei permite. A meta do clube é formar um bom time, ganhar o campeonato local e subir da Série D para Série C.

SÓ PARA O ANO

Com a previsão da chegada da vacina contra a Covid-19 para o final do ano, morre qualquer chance de termos sessões presenciais na Assembléia Legislativa ainda este ano. E também logo mais estaremos na fase das eleições municipais, com os deputados correndo para suas bases.

ELEIÇÃO INDIRETA

Caso se confirme a manutenção da cassação da candidatura do prefeito Ilderlei Cordeiro, cujo julgamento pode entrar em pauta na próxima semana, segundo advogado consultado pela coluna a tendência é que aconteça uma eleição indireta entre os vereadores para escolha do o prefeito-tampão de Cruzeiro do Sul.

MANDATO ATUANTE

O deputado federal Alan Rick (DEM) mantém um mandato atuante, faz questão de destinar as suas emendas parlamentares para obras consideradas essenciais. Ainda agora esteve em Epitaciolândia cumprindo agenda de entrega de um caminhão para servir à comunidade rural.

FRASE MARCANTE

“No Brasil, quem não é canalha na véspera e canalha no dia seguinte”. Jornalista e dramaturgo Nelson Rodrigues.