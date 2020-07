Seis municípios do Acre recebem novo reforço financeiro contra Covid-19           

Publicada nesta quarta-feira (22) pelo Ministério da Saúde, a portaria 1.979 credencia temporariamente municípios a receberem incentivos financeiros referentes aos Centros de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 no País.

No Acre, Bujari, Cruzeiro do Sul, Jordão, Mâncio Lima e Porto Walter receberão os recursos –fora Cruzeiro do Sul, cada um R$60 mil ao mês ou R$240 até o fim da vigência da portaria. Cruzeiro do Sul tem dois tipos de unidade de referência contra Covid-19 apoiada por esta portaria, recebendo R$80 mil cada uma, ou R$320 mil até o fim do ano.

A medida é em caráter excepcional e temporário, considerando o cenário emergencial de saúde pública de importância nacional e internacional decorrente do coronavírus.

Os recursos orçamentários de que trata esta Portaria correrão por conta do Ministério da Saúde.