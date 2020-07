Monitor da Violência: homicídios cresceram até 11% no Acre em 2020

Plataforma criada pelo G1 e Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Monitor da Violência contradiz os dados do Governo do Estado e diz que os assassinatos cresceram até 11% no Acre nos dois primeiros meses deste ano em comparação a igual período de 2019.

O Brasil teve uma alta de 8% no número de assassinatos nos dois primeiros meses deste ano em comparação com o mesmo período do ano passado. É o que mostra o índice nacional de homicídios criado pelo G1, com base nos dados oficiais dos 26 estados e do Distrito Federal.

Essa é a primeira parcial divulgada no ano pelo Monitor da Violência. Em razão da pandemia do novo coronavírus, houve atraso na entrega dos dados e dificuldade para obter os números em parte dos Estados.

No começo deste mês de julho, a Secretaria de Segurança Pública informou que o índice de homicídio registrado no Acre no último mês de junho foi o menor do período nos últimos 10 anos. De acordo com o governo, houve uma redução de 58,33% nos homicídios ocorridos em junho em todo o estado em relação ao mesmo período do ano passado e de 42,86% só em Rio Branco.

A segurança pública acredita que essa redução é resultado de “uma série de ações estratégicas de combate à criminalidade”. Nesse mês de junho, foram registrados 10 homicídios. Já no mesmo período do ano passado, foram 24.