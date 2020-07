Curso de Jornalismo realiza semana de comunicação por teleconferência

O curso de Jornalismo da Ufac realiza, de 10 a 12 de agosto, no formato on-line, a 9ª Semana Acadêmica de Comunicação (Seacom). Com o tema “Ensino, Pesquisa e Extensão em Jornalismo: Resistência em Tempos de Crise”, o evento busca discutir alternativas para pensar a prática jornalística e os processos comunicacionais.

“A Seacom se constitui como um importante espaço de debate para as práticas em comunicação e de reflexão sobre as pesquisas desenvolvidas no âmbito do jornalismo, da cultura pop e dos modelos narrativos que produzimos”, disse a organizadora da semana, professora Francielle Modesto.

Em 2020, devido à pandemia da covid-19, a Seacom terá formato reduzido, contando com três mesas-redondas. A organização do evento divulgará, em breve, o canal no YouTube que fará a transmissão da semana. Aos interessados em participar como ouvintes, durante os debates, a organização do evento disponibilizará no chat o formulário para emissão de certificados; é necessário informar nome completo e CPF.