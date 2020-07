Coronavírus: MPAC realiza fiscalização no centro de Cruzeiro do Sul

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) por intermédio da Força Tarefa do Juruá, realizou no sábado, 4, ação de fiscalização e conscientização no centro comercial de Cruzeiro do Sul.

A iniciativa teve como objetivo alertar e sensibilizar comerciantes e a população em geral, sobre a importância de manter as medidas de prevenção e controle da propagação do coronavírus.

Os promotores de Justiça Ocimar Júnior e Vanderlei Cerqueira, acompanhados de servidores do MPAC, com os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), disponibilizados pela instituição, visitaram comércios e conversaram com a população sobre a necessidade de cumprir as medidas restritivas, manter o isolamento, utilizar máscaras e não realizar atividades consideradas não essenciais.

Para o coordenador da força-tarefa do MPAC no Juruá, promotor Ocimar Júnior, o momento requer um esforço conjunto das instituições, dos empresários e da população para que se consiga reduzir os níveis de risco e, assim, alcançar uma melhor avaliação para a abertura gradual do comércio e de outras atividades, como prevê o Pacto Acre Sem Covid.

O governador Gladson Cameli e o presidente da Assembleia Legislativa do Acre, Nicolau Júnior, acompanharam a ação, que também contou com a participação de representantes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, Detran, servidores e fiscais da Prefeitura de Cruzeiro do Sul.

Fonte: Agência de Noticias MPAC