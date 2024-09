Candidata a vereadora é ameaçada durante ato de campanha; assista o vídeo

Candidata à Câmara de Vereadores de São Paulo pelo MDB, Leonora Áquila foi alvo de um ataque transfóbico enquanto realizava um ato de campanha na última quinta-feira, 12, na capital.

As ameaças foram filmadas e publicadas pela própria candidata em suas redes sociais.

Nas imagens, é possível ver Leonora questionando um homem grisalho sobre ofensas dirigidas a ela. “Vem falar na minha cara”, diz. Nesse momento, o homem vira e dispara: “Vai encarar?”.

A equipe da candidata segue filmando a situação. “Eu vou encarar! Você está me ameaçando por quê? Está com uma arma?”, seguiu Leonora.

O vídeo ainda mostra que o homem coloca a mão dentro de uma mochila e confirma que está armado. Neste momento, Leonora vai para cima, ameaça expor o rosto dele na internet, e o homem começa a ir embora.

Assista:

Nesta sexta-feira (13), Leonora Áquila postou mais um vídeo em suas redes sociais para comentar a situação. “Ele continua me ameaçando. Disse que vai passar no meu comitê e vai me dar uns tiros na cara”, relatou.

A candidata afirmou também que vem lutando contra casos de LGBTfobia há anos e que está cansada por ter que enfrentar mais um situação como essa. “Ninguém tem sangue de barata… eu aguentei até que muito. MInha vida é comprar briga com Deus e o mundo para defender os outros, mas eu também tenho os meus problemas”.