Padre Fabrício Rodrigues, famoso nas redes sociais, morre aos 29 anos

O padre Fabrício Rodrigues, que completou 29 anos no último dia 8, morreu na madrugada desta sexta-feira (13/9) após colidir sua moto em um cavalo na rodovia Transamazônica, em Marabá (PA).

O sacerdote, que atuava na Paróquia Bom Pastor, na Nova Marabá, ficou conhecido nas redes sociais após protagonizar um momento divertido durante uma missa transmitida ao vivo. O episódio aconteceu em novembro de 2020, durante a pandemia de Covid-19, quando uma das cordas do violão do músico que o acompanhava se rompeu, gerando uma crise de riso no padre.

Segundo informações da imprensa local, o acidente ocorreu depois que o padre bateu a moto em um cavalo parado no meio da rodovia BR-230, que também morreu.

Fabrício acumula 500 mil seguidores nas redes sociais. Nos Stories de seu perfil, os familiares do sacerdote publicaram nota de pesar.

“É com profundo pesar que a Diocese de Marabá anuncia o falecimento do Padre Fabrício Rodrigues. Nossas condolências aos familiares e amigos por essa perda irreparável”, diz o comunicado.