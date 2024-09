Onda de calor: veja truques para se refrescar no carro sem gastar no posto

Antes de ligar a climatização, abra os vidros e deixe o ar quente sair do interior do veículo Imagem: GEtty Images/iStockphoto

A onda de calor extremo que tem assolado várias regiões do Brasil naturalmente eleva o uso do ar-condicionado. Nos veículos, o sistema de climatização é um recurso de conforto e bem-estar, principalmente entre motoristas profissionais – só que seu uso eleva o consumo de combustível em cerca de 20%, em média.

Além disso, existe outra ressalva: o ar-condicionado “rouba” parte do desempenho em veículos a combustão, já que o respectivo compressor é acionado pelo motor do carro, via correia.

Sabendo disso, selecionamos cinco dicas para aumentar a eficiência da climatização do seu veículo, de forma a fazer com que o ar gele mais rapidamente, sem elevar tanto a conta no posto na hora de reabastecer.

As orientações que você confere abaixo constam do manual do proprietário de muitos automóveis. Confira:

1 – Usei o botão ‘secreto’ para poupar combustível

Existe um botão que todo carro equipado com ar-condicionado tem e muita gente ignora ou não sabe usar. Essa função “secreta”, capaz de reduzir o consumo de combustível, ativa a recirculação de ar no interior do veículo. Apesar de trazer vantagens, ele deve ser utilizado com moderação por trazer riscos à saúde e à segurança – segundo as próprias montadoras.

De acordo com Renato Romio, chefe da Divisão de Motores e Veículos do Instituto Mauá de Tecnologia, o botão de recirculação bloqueia a entrada de ar externo no interior da cabine, desde que os vidros estejam fechados, e faz com que o sistema de climatização resfrie o ar que já está dentro do veículo.

O equipamento pega o ar já resfriado e o refrigera mais um pouco, de forma sucessiva, até atingir a temperatura desejada. Assim, o habitáculo gela mais rapidamente e o compressor trabalha menos, poupando combustível”

Renato Romio, chefe da Divisão de Motores e Veículos do Instituto Mauá de Tecnologia

Romio explica que o compressor, responsável por “empurrar” o gás refrigerante para o interior de um radiador onde o ar é gelado, eleva o consumo por ser acionado pelo motor a combustão. Portanto, quanto menos o compressor trabalhar, mais o seu bolso vai agradecer. De acordo com estudos, o ar-condicionado pode aumentar em até 10% o gasto de combustível.

Também vale destacar que a recirculação é uma aliada para prevenir o ingresso de ar poluído ou maus odores no interior do carro. Mas seu uso exige cuidados: quando a temperatura ambiente é menor do que a interna, os vidros podem ficar embaçados.

Isso acontece devido à condensação do ar quente gerado pela respiração dos ocupantes. O problema prejudica bastante a visibilidade e traz risco de acidentes. A recomendação das fabricantes de veículos, nesses casos, é não acionar a recirculação para permitir o ingresso do ar externo.

Hoje em dia, muitos carros, inclusive, desligam automaticamente a função ou impedem sua ativação quando ligamos o ar-condicionado no modo de desembaçamento. O Volkswagen Taos, por exemplo, tem um sensor que detecta quando os vidros estão prestes ficarem embaçados e desativa a recirculação nesse caso.

O manual do SUV também alerta para o risco do uso prolongado da recirculação, que torna o ar da cabine “viciado” devido à queda no nível de oxigênio, em decorrência da respiração dos ocupantes.

“O ar viciado pode ocasionar cansaço rápido e falta de concentração do condutor, o que pode causar colisões, acidentes e ferimentos graves. Nunca deixe o modo de recirculação de ar ligado por muito tempo, uma vez que o ar fresco não atinge o interior do veículo. Utilize o modo de recirculação do ar apenas por um curto período e desligue-o quando não for mais necessário”, recomenda a VW.

2 – Deixe o ‘bafo’ sair do carro

O ideal é manter seu carro estacionado em local coberto e protegido dos raios solares. Se isso não for possível, abra as janelas após entrar no veículo e aguarde alguns instantes até que o ar quente acumulado saia da cabine, seja com o veículo parado ou em movimento.

Dessa forma, ao ligar o ar-condicionado, será mais fácil atingir a temperatura pretendida sem gastar tanto combustível.

3 – Nunca acione o ar-condicionado com vidros abertos

A prática representa desperdício de combustível, sem contar que força sem necessidade o compressor e outros sistemas. Para funcionar adequadamente, o ar-condicionado deve ser ligado enquanto os vidros estão fechados.

Portanto, vale a pena verificar regularmente as condições das borrachas de vedação das portas e também da calha dos vidros laterais, com o objetivo de evitar entrada de ar quente no habitáculo.

Outra dica que acelera o resfriamento é ajustar as saídas do ar-condicionado em direção ao teto, pois o ar frio, mais denso, tende a se deslocar para baixo.

4 – Evite uso com temperatura mínima por longo período

Essa dica vai especialmente para quem se preocupa com o consumo de combustível. Como dissemos acima, é válido ajustar o equipamento na temperatura mínima e na ventilação máxima, porém apenas para gelar o ambiente de forma mais rápida.

Após atingir o nível de conforto térmico desejado, prefira uma configuração intermediária, que exigirá menos do compressor.

5 – Não descuide da manutenção

Para funcionar como foi projetado e não elevar o consumo sem necessidade, o ar-condicionado deve estar com a manutenção em dia. Substitua o filtro de cabine dentro dos prazos indicados no manual do veículo, pois a respectiva saturação força o compressor e reduz a eficiência do ar-condicionado.

Além da troca do filtro, a higienização de dutos e outros componentes deve ser realizada uma vez por ano, no mínimo, para combater o surgimento de mau cheiro e a proliferação de fungos, bactérias e vírus.