Delta/ac24horas: Chicão da Distribuidora aparece com 45% e Zé Luís com 37% em Mâncio Lima

O Instituto Delta Agência de Pesquisa, em parceria com o ac24horas, divulgou neste domingo (15), uma pesquisa de intenção de votos no município de Mâncio Lima. A pesquisa foi realizada entre os dias 13 e 14 de setembro.

Na pesquisa estimulada, Chicão da Distribuidora aparece com 45,67%, seguido por Zé Luiz com 37% das intençõesm enquanto Antônio Marazona 1%. Votos brancos ou nulos somam 0%. O número de indecisos, que não souberam ou não quiseram responder, alcançou 16,33%. O candidato da federação PSDB/Cidadania, Antônio Marazona, aparece como inapto no site Divulgacand, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Na pesquisa espontânea, Chicão da Distribuidora, candidato do MDB à Prefeitura, aparece com 37,67%. Em seguida, o empresário Zé Luís, candidato do prefeito Isaac Lima (PP), aparece com 32,67%, enquanto Antônio Marazona (PSDB/Cidadania) aparece com 1%. Não souberam ou não resonderam representam 28,66%. O candidato da federação PSDB/Cidadania aparece como inapto no site Divulgacand, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Quando questionados sobre a rejeição dos candidatos, Antônio Marazona lidera com 23% dos entrevistados afirmando que não votariam nele de jeito nenhum. Zé Luiz aparece em seguida com 21,23%, enquanto Chicão da Distribuidora aparece com 16,33%. Não sabem ou preferiram não responder registrou 39,34%.

O levantamento coletou 300 entrevistas com uma margem de erro de 5,6 pontos percentuais para mais ou para menos e um intervalo de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) sob o número AC-04729/2024.