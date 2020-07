Ufac e UFF oferecem minicurso em enfermagem assistencial

A Ufac está com inscrições abertas em minicurso on-line para o mestrado profissional em Enfermagem Assistencial, em parceria com a Escola de Enfermagem da Universidade Federal Fluminense (UFF). O público-alvo do minicurso são enfermeiros com interesse no mestrado profissional.

As inscrições se encerram nesta terça-feira, 7, e podem ser feitas por meio do e-mail [email protected], com estes dados: nome completo, telefone com DDD e e-mail. O minicurso ocorre nos dias 9, 16, 23, 30 de julho e 6 de agosto, das 17h às 19h (horário de Brasília).