Delta/Fieac: Gerlen Diniz aparece com 46% e Gilberto Lira com 37% em Sena Madureira

O Instituto Delta Agência de Pesquisa, em parceria com a Federação das Indústrias do Acre (Fieac), divulgou neste sábado (14), uma pesquisa de intenção de votos no município de Sena Madureira. A pesquisa foi realizada no dia 10 de setembro.

Na pesquisa estimulada, Gerlen Diniz aparece com 46,84%, seguido por Gilberto Lira com 37,21% das intenções. Votos brancos ou nulos somam 3,99%. O número de indecisos, que não souberam ou não quiseram responder, alcançou 11,96%.

Na pesquisa espontânea, Gerlen Diniz, candidato do PP à Prefeitura aparece com 39,87%. Em seguida, o deputado estadual Gilberto Lira (União Brasil), aparece com 28.57%. Votos brancos ou nulos chegam a 2.33% e 29.23% dos entrevistados não souberam ou não responderam.

Quando questionados sobre a rejeição dos candidatos, Gilberto Lira lidera com 38,87% dos entrevistados afirmando que não votariam nele de jeito nenhum. Gerlen Diniz aparece em seguida com 27,24%. Outros 33,89% dos eleitores disseram que não sabem ou preferiram não responder.

O levantamento coletou 301 entrevistas com uma margem de erro de 5,6 pontos percentuais para mais ou para menos e um intervalo de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) sob o número AC-03077/2024