Forneck apresenta PL que suspende prazos de concursos durante a pandemia

O líder do PT na Câmara de Vereadores de Rio Branco, Rodrigo Forneck, apresentou na sessão desta quinta-feira, 23, um projeto de lei que suspende os prazos de validade dos concursos públicos vigentes, no âmbito municipal, no período de calamidade pública da pandemia da Covid-19.

Existe uma lei no âmbito federal, que faz uma referência com o mesmo objeto do projeto que apresentei. A proposta atende aos anseios de quem prestou concurso público, passou e aguarda a convocação, por isso, peço que a mesa diretora dê urgência para a tramitação da proposta pois temo pelo prazo de alguns concursos”, enfatizou Rodrigo.

Uma proposta semelhante a de Forneck foi apresentada, anteriormente, na Assembleia Legislativa do Acre pelo deputado Fagner Calegário. “O nosso projeto é um pouco diferente, mas faço questão de registrar a proposta do deputado Calegário, pois boas ideias merecem ser replicadas”, destacou o petista.

Fonte: Ascom