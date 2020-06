Shopping Popular de Rio Branco deve ser inaugurado em agosto

As obras do novo shopping popular de Rio Branco que deve abrigar mais de 400 lojas seguem em ritmo acelerado para ser inaugurado em agosto. A confirmação foi dada pela prefeita Socorro Neri (PSB) durante vistoria das obras que teve presença do governador Gladson Cameli. na manhã desta terça-feira, 23.

“Nós estamos agora programando a entrega para agosto. Acreditamos que até lá seja possível que as lojas também já estejam equipadas, organizadas, os mais de 450 lojistas vão está se organizando para montar suas lojas de modo que em agosto, com a conclusão da obra, nós já tenhamos condições de fazer a entrega para a população de Rio Branco”, disse Neri, ressaltando que nesta etapa falta a conclusão de acabamento. A gestora também enfatizou que a área em torno do Shopping Popular terá um requalificação do ponto de vista urbanístico, acessibilidade e segurança, enfatizando que os recursos já estão garantidos.



Orçada com custo total de cerca de R$ 20,7 milhões e com percentual executado da obra de 89,81%, o Shopping Popular terá 432 boxes compostos por 425 boxes comuns e 7 salas âncoras e terá três pavimentos (compostos por pavimento térreo, 1⁰ pavimento, 2⁰ pavimento). A área do terreno conta com mais de 18 mil metros quadrados, sendo 10 mil de área construída. O valor investido até o momento foi de cerca de R$ 18,5 milhões.