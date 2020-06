Deracre inicia Operação tapa-buracos em ramais do Juruá

O governo do Estado, por meio do Departamento Estadual de Estradas de Rodagens (Deracre) – Regional do Juruá, montou duas forças-tarefas, uma para atuar na operação tapa-buracos emergencial na AC-405, assegurando a trafegabilidade da estrada de acesso a Mâncio Lima, e outra para o trabalho de recuperação de ramais.

A estimativa é de que a conclusão da operação na rodovia se dê neste fim de semana, caso não haja nenhuma alteração no cronograma de trabalho. Em seguida, a equipe será remanejada para a AC-407, que dá acesso ao município de Rodrigues Alves, a partir do Trevo da Vila Santa Rosa.

Segundo o diretor da regional Juruá, Luciano Oliveira, manter essa estrada em condições de trafegabilidade até que seja feito um trabalho definitivo é determinação do governador Gladson Cameli. A perspectiva é que, em breve, seja recuperada toda a estrada de acesso ao município de Mâncio Lima e Rodrigues Alves.

“O projeto prevê uma duplicação da rodovia até o aeroporto de Cruzeiro do Sul”, adiantou Oliveira.

O diretor esclareceu ainda que o Deracre já concluiu o Ramal do Macaxeiral I e está concluindo o Ramal do Macaxeiral II, na comunidade do Deracre.