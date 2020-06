Sesacre confirma 336 novos casos de coronavírus nesta quarta-feira

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, confirma 336 novos casos de coronavírus nesta quarta-feira, 17. Desse modo, o número de infectados saltou de 10.003 para 10.339 em todo o estado.

Até o momento, o Acre registra 23.918 notificações, sendo que 13.407 casos notificados foram descartados, e 172 seguem aguardando análise laboratorial. 186 pessoas estão hospitalizadas e 5.566 já receberam alta médica da doença.

Registra, ainda, mais 10 óbitos ocasionados pela Covid-19. Assim, o número de mortos pela doença saltou de 271 para 281. Dos dez novos casos, quatro são do sexo masculino e seis do sexo feminino, dos municípios de Rio Branco, Epitaciolândia, Cruzeiro do Sul e Senador Guiomard, com idades entre 25 e 87 anos.

Os óbitos do sexo masculino são:

A. C. O., de 55 anos, deu entrada no dia 31 de maio e faleceu no dia 15 de junho, sendo a unidade notificadora o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC). O homem residia em Rio Branco.

E. A. A., de 67 anos, deu entrada no dia 13 de junho e faleceu no dia 14, sendo a unidade notificadora o Hospital Regional do Juruá. O homem residia em Cruzeiro do Sul.

F. T. S., de 79 anos, deu entrada no dia 3 de junho e faleceu no dia 15 do mesmo mês, sendo o Into-AC a unidade notificadora. Ele residia em Rio Branco.

M. A. F., de 81 anos, deu entrada no dia 12 de junho e faleceu no dia 16, sendo o Into-AC a unidade notificadora. O homem residia em Senador Guiomard.

Os óbitos do sexo feminino são:

A. S. C., de 25 anos, deu entrada no dia 1º de junho e faleceu no dia 16, sendo o Into-AC a unidade notificadora. Ela residia em Rio Branco.

M. N. C. V., de 55 anos, deu entrada no dia 28 de maio e faleceu no dia 16 de junho, sendo a unidade notificadora o Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb). Ela residia em Rio Branco.

M. S. A. S., de 55 anos, deu entrada no dia 9 de junho e faleceu no dia 15, sendo a Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre) a unidade notificadora. Ela era moradora de Epitaciolândia.

V. C. T. A., de 63 anos, deu entrada no dia 15 de maio e faleceu no dia 14 de junho, sendo a Fundhacre a unidade notificadora. Ela residia em Rio Branco.

L. G. B. P., de 85 anos, deu entrada no dia 5 de junho e faleceu no dia 15, sendo o Huerb a unidade notificadora. Ela residia em Rio Branco.

A. M. P., de 87 anos, deu entrada no dia 10 de junho na Fundhacre e faleceu no dia 14 do mesmo mês. Ela residia em Rio Branco.

A Sesacre, por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, esclarece que o óbito de Rodrigues Alves, citado no boletim desta terça-feira, 16, entrou na contagem daquele município município nesta quarta, 17. Informa, ainda, que Cruzeiro do Sul registra o óbito de E. A. A., que entrou na contagem de óbitos do dia 13, porém, sua identificação não havia sido divulgada pelo Município na referida data. Assim, com mais um óbito registrado nesta quarta, em Cruzeiro do Sul, o número de mortos é de 25.

Confira o boletim na íntegra: