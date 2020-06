Ufac oferece curso on-line em parceria com governo da Alemanha

A Ufac, por meio um projeto Prodigy, de cooperação científica entre Alemanha, Brasil, Bolívia e Peru, oferecerá um curso gratuito on-line interdisciplinar sobre pontos de inflexão no sudoeste da Amazônia, mais especificamente sobre como a diversidade regula a saúde do solo, a segurança de subsistência, a coesão social e as mudanças climáticas regionais.

O curso ocorrerá nos moldes de extensão, com carga horária de 90 horas. O certificado será emitido por uma das universidades alemãs que integram o consórcio do projeto. As inscrições estão abertas até 29 de junho e o período do curso será de agosto de 2020 a fevereiro de 2021. Mais informações sobre inscrições na chamada Pontos de Ruptura no Sudoeste da Amazônia. Em caso de dúvida, entre em contato com a professora Sabina Ribeiro (sabina.ufac@gmail.com).

O Prodigy é financiado pelo Ministério da Educação e Pesquisa da Alemanha e tem a participação de cientistas de diversas áreas, como geografia, economia, ciências do solo, clima e ciências políticas. Metodologicamente, todos compartilham seus dados com analistas de sistemas ambientais que investigam, de forma interdisciplinar, possíveis cenários futuros.

O Prodgy concentra seus estudos na região MAP (departamento de Madre de Dios, no Peru, no Estado do Acre e na Província de Pando, na Bolívia). No Acre, os trabalhos se concentram na reserva extrativista Chico Mendes, envolvendo pesquisadores dos programas de pós-graduação em Ciência Florestal e Ecologia e Manejo de Recursos Naturais, da Ufac.