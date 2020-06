Nesta mesa está faltando alguém

Sempre que se traça um cenário da disputa do Senado dentro do campo dos aliados do governador Gladson Cameli, surgem nas discussões nomes como do vice-governador Major Rocha (PSDB) e da deputada federal Jéssica Sales (MDB). Mas esquecem que o grupo tem hoje uma senadora cujo mandato expira em 2022, que vem fazendo um bom trabalho e que tem o direito de apresentar seu nome como candidata a novo mandato pelos PROGRESSISTAS, partido do governador Gladson Cameli. Refiro-me à senadora Mailza Gomes (PROGRESSISTAS). Ontem, pela primeira vez falando do assunto, garantiu ao BLOG DO CRICA de que, sairá para a disputa da continuidade do seu mandato. Pesa ao seu favor a lealdade extrema ao governador.

CANDIDATA DO BOLSONARO

Em conversa acontecida em Brasília com o presidente Bolsonaro e o senador Márcio Bittar (MDB) ficou acertado que, sua esposa Márcia Bittar será candidata a deputada federal em 2022 pelo partido no qual estiver o presidente, seja pela Aliança Brasil – em fundação – ou pelo PSL, se Bolsonaro retomar o comando. O convite partiu na ocasião do próprio Bolsonaro.

QUADRO QUALIFICADO

Márcia Bittar não é uma neófita em política, mas uma ativista. Sempre esteve na linha de frente de todas as campanhas do marido e senador Márcio Bittar e é um quadro qualificado.

SEM NENHUM SENTIDO

Na conversa de ontem com o BLOG DO CRICA, o senador Márcio Bittar (MDB) voltou a apontar perigo político caso o governador Gladson apoie a prefeita Socorro Neri a mais um mandato: “O Gladson quebraria as pontes para em 2022, de bisar a aliança que o elegeu”, alertou.

PORTA ABERTA PARA 2022

O senador Márcio Bittar (MDB) defende que, a coerência política do governador Gladson Cameli seria apoiar o Bocalom (PROGRESSISTAS), que é do seu partido, um lutador contra o PT, o que não criaria embaraços para repetir a aliança com o MDB e o PSDB, cita como exemplo.

SIMPATIA PELA PREFEITA

No outro lado da moeda temos o governador Gladson Cameli se derramando em elogios à gestão da prefeita Socorro Neri e, tendo manifestado várias vezes a vontade de tê-la como candidata à prefeitura da capital. Não terá muito tempo para decidir, julho já é a convenção.

JACA MADURA

Essa indecisão dor Gladson se apoiará a prefeita Socorro Neri, trombando com dirigentes de partidos aliados poderosos que são contra esta aliança, ou se ele seguirá com os aliados e com a candidatura do Bocalom (PROGRESSISTAS), virou jaca madura e é hora de desabar.

NÃO DÁ PARA EMPURRAR

As convenções municipais, que o TSE já decidiu que serão virtuais, têm o seu início dia 20 do próximo mês. O tempo voa, o tempo corre. Não dá mais para o Gladson ficar como na lenda da Esfinge, do decifra-me, ou devoro-te. Na política, o que tem de decidir se decide logo.

PRESSÃO NEGADA

O BLOG tem informação de que a PF chegou a pedir as prisões preventivas do prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, e dos empresários donos de empresas fornecedoras de medicamentos, mas foram negadas. Ilderlei tem colaborado, não havia sentido a prisão.

MDB DIVIDIDO

O MDB no Acre está dividido entre os que apoiam o Gladson e o presidente Bolsonaro, neste campo tendo como linha de frente o senador Márcio Bittar (MDB); no outro lado, o dirigente da Executiva Regional, ex-deputado João Correia, feroz crítico do Gladson e do Bolsonaro.

DEIXA CORRER SOLTO

Em relação às críticas ao governador Gladson, o presidente e deputado federal Flaviano Melo (MDB) deixa correr soltas, nem contesta a artilharia contra o governador disparada pelo deputado Roberto Duarte (MDB) e pelo ex-deputado João Correia (MDB). Liberou geral.

NÃO DEVE SANCIONAR

Uma fonte do governo passou ontem que o governador Gladson não deve sancionar a medida aprovada pela ALEAC, de liberação imediata do funcionamento de templos religiosos. Deve deixar para analisar no pacote de flexibilização, a ser discutido depois do próximo dia 15.

NÃO PODE ABRIR A PORTEIRA

Não sei que tipo de estabelecimento o governador pensa na pretendida abertura gradual depois do dia 15 próximo, mas tem que se algo comedido, para os casos da Covid-19 não dispararem mais e depois ter que voltar com o decreto de isolamento. Cautela é essencial.

QUESTÃO DE TEMPO

O presidente Jair Bolsonaro entrar no jogo do balcão de negócios com parlamentares do fisiológico grupo do “Centrão” era uma questão de tempo. No presidencialismo não se governa sem o toma lá e dá cá. E entrada do Bolsonaro neste jogo, pois, não causa surpresa.

A VOZ DA SABEDORIA

A afirmação do respeitado Padre Mássimo Lombardi, contestando a abertura de templos religiosos em pleno pico da pandemia, é uma voz da sabedoria. Não tem saída para o Gladson: se sancionar está jogando na cesta do lixo seu decreto de isolamento e vai ter que abrir outras atividades proibidas no decreto. Ou cria o privilégio a um setor. Ninguém vai cumprir os 30% de lotação, e teremos aglomerações que poderão favorecer mais a contaminação pela Covid-19. Na verdade, foi uma pisada na bola dos deputados.

NÃO HÁ CONDENADO SEM SENTENÇA

Tenho por princípio esperar a decisão da justiça sobre uma acusação antes de atirar pedras, por isso não entro na onda da incriminar sem julgamento dos prefeitos visitados pela Polícia Federal. Todos terão direito a ampla defesa. Esperemos, pois, a sentença final, senhores!

MEMÓRIA ELEITORAL

O Tião Bocalom tem uma memória eleitoral forte e um eleitor cativo. É o que mostrou uma aferição recente feita por um partido que vai disputar a PMRB.

NÃO SE CEDE A PRESSÕES

Quem governa não pode agachar à primeira pressão, seja ela religiosa ou não, porque se resolver tudo quando é pressionado nunca será respeitado. Viu, Gladson Cameli!

VÁRIOS ALERTAS

Quem acompanha o BLOG deve lembrar que fiz várias alertas que o uso das chamadas “caronas” em licitações, que de exceção passou a regra geral nas prefeituras, iria dar em merda para os prefeitos. Não se miraram no exemplo de prisões anteriores de prefeitos. Se você pegar, os empresários em todas essas operações de “caronas”, eles são os mesmos.

O QUE TEM A ENSINAR PAUINI?

As mais constantes “caronas” eram em licitações feitas no pequeno município amazonense de Pauini. Cacete! O que a prefeitura de Pauini tem a ensinar como exemplo em processos licitatórios? Os empresários nos esquemas são os mesmos do rolo na prefeitura de Capixaba e Plácido de Castro, que deu em prisões dos prefeitos, e como estes empresários não foram presos apostaram na impunidade e continuaram a atuar no esquema, agora desbaratado.

SISTEMA SUCATEADO

Esta pandemia serviu para mostrar que o atual governo recebeu um sistema de saúde sucateado e teve que correr para ampliar leitos, UTIS, para evitar a falência do setor.

ILEGALIDADE NÃO É SUA PRAIA

A PF está no seu papel de vasculhar indícios e provas de práticas ilegais por parte de prefeitos. No tocante à gestão da prefeita Socorro Neri, eu não tenho a menor dúvida que, não vão encontrar nada que desabone a sua conduta. A Socorro é uma pessoa honrada.

OU APROVAVA OU VINHA DEMISSÃO

É a mais pura bobagem discutir a criação do Instituto da Saúde, que não seja pelo ângulo de que se não fosse aprovada, mais de mil servidores do Pró-Saúde iriam para o olho da rua.

É DE LAMENTAR

Quando se vê pessoas conhecidas mortas pela Covid-19 e alguns obscurantistas da Idade Média pressionando o governo para abrir todas as atividades comerciais, é de lamentar.

ATÉ QUE ENFIM!

Leio que, o Acre atingiu o “primeiro lugar” em grau de isolamento. Parece que começa a bater a lucidez. Tivesse ocorrido desde o início, por certo teríamos tido menas contaminações e mortes. Os toscos não entenderam que, o isolamento não cura, mas previne a contaminação pelo Covid-19 e colabora para diminuir o número de mortes. Não brigo com a ciência.

CARLOS VENICIUS

Tenho ouvido boas referências sobre o candidato a prefeito de Xapuri, Carlos Venicius (MDB).

FRASE MARCANTE

“Eu acredito na sorte. E tenho constatado que, quanto mais duro em trabalho, mais sorte eu tenho”. Thomas Jefferson, ex-presidente dos EUA.