Ufac se credencia para receber recursos da indústria do petróleo

A Estação de Geofísica Aplicada do Acre, unidade de pesquisa da Ufac, foi credenciada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) para receber recursos da indústria do petróleo, provenientes da cláusula de investimentos obrigatórios em pesquisa, desenvolvimento e inovação. O credenciamento foi publicado em 25 de maio no Diário Oficial da União.

A estação é constituída por um conjunto de laboratórios que têm envolvimento de pesquisadores e técnicos das áreas de física, engenharias e química; está sob coordenação do professor Romero Pinheiro. Ele explica que o credenciamento da ANP habilita os laboratórios para o desenvolvimento de equipamentos, levantamentos geofísicos, processamentos de dados e modelagens geofísicas e sísmicas.

A unidade de pesquisa também desenvolve estudos e inovação em fontes de energias alternativas, além de mitigação de impactos ambientais. O credenciamento possibilita prestação de serviços para a indústria na região Norte e de países vizinhos.

“Essas ações vêm despertando o interesse de fornecedores e prestadores de serviços da indústria do petróleo em regiões já consagradas de bacias marítimas, como alternativa para ampliar seus mercados em bacias terrestres no Brasil”, pondera Romero Pinheiro.

Ele acrescenta que atividades na área de desenvolvimento científico e tecnológico podem contribuir para modernização de infraestrutura laboratorial. O Laboratório de Inovação e Prototipagem da Estação, por exemplo, pode dispor de seus meios para produção de equipamentos de produção individual e outros dispositivos para o setor da saúde, contribuindo para o combate à pandemia da covid-19.