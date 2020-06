Prefeitura distribui máscaras a pessoas em vulnerabilidade social

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (Sasdh), vem executado uma série de ações que visam fortalecer o combate a pandemia do novo coronavírus no município com foco nas populações em estado de vulnerabilidade social. Entre as quais consta a distribuição de máscaras de pano a comunidades carentes, em parceria com a Igreja Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.

As máscaras foram fabricadas por iniciativa da Igreja, através do projeto Mãos que Ajudam, onde a instituição religiosa atua em todo território nacional com ajuda humanitária. O trabalho em Rio Branco é fruto de uma parceria com a Prefeitura.