Polícia Militar age rápido e prende autor de feminicídio em Manoel Urbano

Um homem de 29 anos foi preso na manhã desta segunda-feira, 01, acusado de assassinar a própria esposa a facadas. O crime ocorreu na madrugada de domingo, 31 de maio, no município de Manoel Urbano.

De acordo com os militares, após cometer o crime, o homem fugiu, mas as guarnições fizeram várias incursões e fecharam o cerco para tentar prendê-lo. Na manhã desta segunda-feira, o indivíduo percebeu que não conseguiria continuar a fuga e informou, via 190, o endereço onde se escondia.