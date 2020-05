Acreanos começam a receber restituição de Imposto de Renda

A partir desta sexta-feira (29) estarão disponíveis os créditos do primeiro lote de restituição do IRPF 2020. E a boa notícia é que com o novo cronograma, o pagamento do primeiro lote está programado para amanhã mesmo, 29 de maio -e o último lote está previsto para 30 de setembro.

No estado do Acre, 3.726 contribuintes terão direito ao total de R$ 8.555.941,02 no primeiro lote de restituição do IRPF 2020. Este primeiro lote contempla contribuintes que tem prioridade legal, sendo 133.171 contribuintes idosos acima de 80 anos, 710.275 contribuintes entre 60 e 79 anos e 57.631 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave.

Para efeitos de comparação, no ano passado, as restituições iniciaram no dia 17 de junho e se estenderam até o dia 16 de dezembro. Este é o primeiro lote de restituição do IRPF com pagamento no mês de maio e antes do prazo final da entrega da DIRPF. Esta é uma iniciativa da Receita Federal para mitigar os efeitos econômicos da pandemia de Covid-19 em curso, que tanto tem afetado o país.

Edmilson Ferreira