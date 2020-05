Apesar de queda Acre tem o 3º melhor Isolamento Social do Brasil

Com 46,6% das pessoas em quarentena domiciliar, o Acre registrou na última terça-feira (26) o menor Índice de Isolamento Social desde o dia 8 de maio, quando o ISS foi de 46,1% da população sem sair de casa.

O ISS é calculado com dois dias de atraso pela plataforma In Loco, cujo detalhamento foi adotado pelo Governo do Acre mas o público só tem acesso aos dados gerais.

Apesar disso, o Acre tem o 3º melhor ISS do Brasil, perdendo apenas para o Amapá (52%) e Ceará (47,4%). Há muitos dias o Acre se mantém no topo do isolamento social no País, sendo que nenhum Estado sequer se aproxima da taxa recomendada pelas organizações médicas, que é 70% de ISS.

O Índice de Isolamento Social foi desenvolvido pela In Loco para auxiliar no combate à pandemia da Covid-19 ao acompanhar o coronavírus no Brasil. O mapa da In Loco mostra o percentual da população que está respeitando a recomendação de isolamento. O mapa do coronavírus existe para auxiliar as autoridades a direcionarem os recursos de segurança pública, comunicação e saúde.