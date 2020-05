Município de Cruzeiro do Sul recebe mil testes rápidos de Covid-19

A prefeitura de Cruzeiro do Sul recebeu nesta segunda-feira, 25, mil testes rápidos de Covid-19. Os testes já estão no Centro de Diagnóstico.

A secretária de Saúde, Juliana Pereira, explica que os testes já estão disponíveis para as unidades de saúde. Os testes foram adquiridos com recursos da prefeitura. “O mais importante que o teste é procurar o atendimento médico e o tratamento dos sintomas. Vamos disponibilizar nas unidades sentinelas kits de tratamento”, falou.

A médica infectologista Rita de Cássia fala da importância de as pessoas que estão com sintomas gripais procurarem uma unidade sentinela da cidade. “A população precisa entender que antes de qualquer teste, é preciso um acompanhamento médico. É preciso se tratar, tomar as medicações e se hidratar. E quem vai passar isso são os médicos”, disse.