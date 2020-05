Secretaria de Educação entrega cestas básicas nos municípios de difícil acesso

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE), iniciou a entrega de cestas básicas aos municípios isolados que ainda não tinham sido contemplados no Projeto Cesta Acreana. A estes municípios foram destinadas o total de 782 cestas.

Famílias de três municípios serão contempladas: Santa Rosa do Purus, que receberá 168 cestas, Jordão receberá 371 cestas e Porto Walter, no Vale do Juruá, receberá 243 cestas. O município de Marechal Thaumaturgo já foi atendido numa etapa anterior e, com isso, a operação do governo do Estado chega às 22 cidades acreanas.

De acordo com representante da SEE, professor Josemir Raulino, as cestas já eram para ter sido entregues, mas houve uma dificuldade de logística, já que se trata de municípios que não têm acesso via terrestre. “Mas agora conseguimos organizar tudo e as cestas básicas serão entregues nesses municípios”, explicou.

As cestas básicas saíram de Rio Branco nesta quarta-feira, 20. As destinadas a Santa Rosa do Purus seguem via terrestre até Manoel Urbano, de onde seguirão de barco. As de Jordão seguem via terrestre até Tarauacá e as destinadas a Porto Walter irão até Cruzeiro do Sul, de onde seguirá de barco.

No total, a Operação distribuiu quase 41 mil cestas básicas em todos os 22 municípios e a logística contou com o apoio do Exército, da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros. As cestas básicas foram confeccionadas com os estoques de alimentos disponíveis na SEE em um momento em que os alunos estão sem aulas devido à pandemia que atingiu o mundo inteiro.