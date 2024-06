From Wikipedia - Festa Junina (Portuguese pronunciation:

COMO é tempo de São João, o ex-prefeito Vagner Sales (MDB) soltou o seu balão de ensaio, ao anunciar que convidou o empresário Linker Cameli, para ser o vice na chapa da candidata a prefeita de Cruzeiro do Sul, Jéssica Sales (MDB). O Linker não possui filiação política. O que o SOLIDARIEDADE está tentando é conseguir na justiça eleitoral que a sua filiação seja aceita de forma retroativa, sob alegação que houve incúria por parte da direção municipal, que não enviou sua ficha de filiação na data final fixada pelo TRE-AC. Mas isso é um processo jurídico que tem de estar concluído e aceito pelo magistrado que vai apreciar o pedido de Liminar, em curto prazo. Para Linker ser candidato teria que ter uma decisão favorável até o dia 5 de agosto, último dia para as convenções municipais, que sacramentam as candidaturas. Hoje, o empresário Linker Cameli não poderia ser candidato a nenhum cargo eletivo.

PLANO B

POR não saber se o pedido do SOLIDARIEDADE será aceito, é bom o MDB colocar as barbas de molho e procurar um Plano B para vice da sua candidata Jéssica Sales (MDB).

NÃO SE MANIFESTOU

O PREFEITO Zequinha Lima (PP) ainda não se manifestou quem será o vice na sua chapa, na disputa da sua reeleição.

CPF É MAIS IMPORTANTE

QUANDO o Gladson Cameli diz que não vai colocar a máquina estatal na campanha do prefeito Tião Bocalom, antes de tudo está preservando o seu CPF, que se encontra na mira do STJ, na Operação Ptolomeu. O Cameli está certo, diz o ditado: seguro morreu de velho.

SENDO FRITADO

ALIADOS estão reclamando muito da forma como o coordenador da campanha do prefeito Tião Bocalom, Frank Lima, vem se conduzindo, como se o Boca já tivesse ganho a eleição e não precisasse do apoio dos aliados.

BEM MONTADA

QUEM se encontra com uma campanha para vereador bem montada e articulada, é o candidato a vereador de Rio Branco, Eber Machado (MDB). É um dos nomes mais fortes do MDB nessa eleição.

FALTA DE CORTESIA

PARA não dizer que foi uma grosseria e ser eufêmico, digamos que o presidente do PODEMOS, Ney Amorim, não teve cortesia com o vice-presidente do partido, Mazinho Serafim (PODEMOS) que tem liderança e se encontra com mandato. Declarou apoio ao prefeito Tião Bocalom (PL), sem consultar ninguém.

PARADA DURA

NINGUÉM tem bola de cristal para adivinhar o resultado da eleição para a prefeitura de Xapuri, mas pode-se dizer que não será fácil derrotar o candidato a prefeito Maxsuel – nem tanto pelo seu potencial – mas por ser apoiado pelo deputado Manoel Moraes (PP) e o seu grupo.

FAZ PARTE DA POLÍTICA

O SENADOR Márcio Bittar (UB) está correto em investir no apoio a vários candidatos a prefeito, nos mais variados municípios. Se der certo forma uma base para uma candidatura majoritária em 2026.

NÃO CAUSARIA SUPRESA

UMA chapa com Alan Rick (UB) para governador e Nicolau Junior (PP) como vice, não me causaria surpresa. A política acreana é uma terra de muro baixo. Tudo se vê e escuta.

QUESTÃO DE VICE

UM VICE, quando é bem avaliado pela população, não causa problema a quem disputa uma candidatura de governador ou prefeito. Mas, quando é mal avaliado junto ao eleitor em pesquisas, puxa o candidato para baixo. Isso é inevitável.

NÃO SUBESTIMAR

É bom os adversários do prefeito de Porto Acre, Bené Damasceno, não subestimarem o candidato que está apoiando para lhe suceder. O Bené é um político experiente e sabe jogar numa campanha política. Num município pequeno, uma prefeitura tem seu peso.

EM CIMA DO MURO

O REPUBLICANOS continua em cima do muro sobre a eleição para a prefeitura da capital. Deixou nas mãos da executiva municipal o contato com todos os candidatos a prefeito, para depois decidir quem apoiará. Foi o que me disse ontem o deputado federal Roberto Duarte (REPUBLICANOS).

FOI MAIS PARA AGRADAR

NA verdade, o que o Ney Amorim (PODEMOS) quis foi dizer: governador Gladson, estou aqui! Sua meta é convencer o Gladson a criar a Secretaria de Esportes e lhe dar de porteira fechada para sua campanha de 2026. Só que, não precisava pisar no prefeito Mazinho e nos deputados André da Farmácia e Fagner Calegário, ambos do seu partido.

MULHER ESCOLHE O LUGAR

MAIS duas mulheres candidatas a vereadora com preparo para desempenhar um bom papel na Câmara Municipal de Rio Branco: Joelma Dantas (REPUBLICANOS) e Thais América (MDB). Lugar de mulher é onde ele quiser, inclusive, na política.

TAMANHO DA FEDERAÇÃO

A FEDERAÇÃO PCdoB-PT-PV trabalha para eleger ao menos um vereador de Rio Branco, que pelo potencial da chapa, já seria muito. Nenhum desses partidos tem vereador na capital.

TODOS NA LONA

AS articulações que levaram o União Brasil para apoiar o prefeito Tião Bocalom, com projeções e tudo acertado para 2026, deixou o senador Alan Rick (UB), o deputado federal Roberto Duarte (REPUBLICANOS) o deputado federal Eduardo Veloso (UB), na lona. Nocauteados.

JOGANDO AS FICHAS

O empresário Marcelo Moura é um entusiasta de carteirinha da candidatura do prefeito Tião Bocalom. Está em parceria com o Boca através da ACISA no recém inventado Festival da Macaxeira, para projeção política.

O CENTRO É DOS NOIADOS

OS MORADORES de rua só têm os nomes, na verdade boa parte deles vem assaltando com facas pessoas no perímetro em torno da Catedral, Praça dos Tocos e Palácio Rio Branco. Criou-se uma Cracolândia, em pleno centro da cidade. Virou um perigo se aventurar a andar de noite na região central.

UM DOS DESTAQUES

NÃO é fácil um político resistir aos aromas do poder. A vereadora Elzinha Mendonça (PP) está cumprindo o mandato sem aceitar um cargo na prefeitura e de forma independente em relação à gestão municipal. Isso lhe garante credibilidade para buscar a reeleição.

FRASE MARCANTE

“Nunca interrompa seu inimigo enquanto ele estiver cometendo um erro”. Napoleão Bonaparte.

BOTOU PARA CORRER – A Candidata a vereadora Neide Rocha (MDB), botou ontem para correr da Baixada os apoiadores do ex-secretário e candidato a vereador Joabe Lira (UB), que faziam politicagem com obras municipais na região. O vídeo viralizou! Mulher brava!