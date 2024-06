Torcedores brigam antes de Fla-Flu no Maracanã; assista

O jogo entre Flamengo e Fluminense, válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, aconteceu neste domingo (23), no Maracanã. Porém, torcedores dos dois times protagonizaram cenas horríveis horas antes da partida em brigas que foram filmadas e divulgadas nas redes sociais.

De acordo com a CNN Brasil, o grupo entrou em confronto no entorno do Maracanã. Flamenguistas jogaram pedras, garrafas e objetos contra torcedores do Fluminense que se aproximaram até um local que normalmente é frequentado por Rubro-negros. A Polícia Militar (PM) foi acionada e conteve a confusão com bombas de efeito moral.

Em nota, a SSP informou que agentes do Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer) e do 41ºBPM (Irajá), com apoio de homens do 14ºBPM (Bangu), foram deslocados para conter a confusão. Ainda segundo a nota, o policiamento segue reforçado nas estações de metrô e trem da região.

Assista:

Torcedores de Flamengo e Fluminense entraram em confronto no Rio de Janeiro horas antes do clássico entre as equipes neste domingo (23), às 16h, no Maracanã, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Polícia Militar do Rio informou que um homem foi detido em Jacarepaguá, na… pic.twitter.com/PVm3LOhUMz — Esporte Na Band (@esportenaband) June 23, 2024

Fonte: BNEWS