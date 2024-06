PGE divulga convocação e resultado final do processo seletivo para contratação de estagiários de Comunicação

A Procuradoria-Geral do Estado (PGE/AC) tornou público, no Diário Oficial do Estado desta terça-feira, 11, o resultado final e a convocação dos aprovados e cadastro de reserva do 2º Processo Seletivo de Estágio de Comunicação Social/Jornalismo.

O candidato aprovado e convocado deverá comparecer à Instituição no prazo de dois dias úteis.

Para assinatura do Termo de Estágio, deverá apresentar a documentação: PDF do currículo do candidato, PDF do CPF, RG, carteira de trabalho (com número do NIT/PIS), comprovante de endereço do candidato, carteira de reservista (homens), certidão de casamento (se for casado) e certidão de nascimento (se tiver filho), declaração da universidade informando o curso e o período em que está matriculado, acompanhado de histórico escolar do último semestre ou ano letivo, uma foto 3×4, comprovante de conta corrente no Banco do Brasil e declaração pessoal de que não possui outro vínculo de estágio e que dispõe de horário compatível com o regime de trabalho da PGE/AC, possibilitando, assim, o exercício da função.

Os portadores de necessidades especiais deverão apresentar atestado médico, emitido nos últimos 12 (doze) meses, atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao respectivo CID (Classificação Internacional de Doenças).

O candidato deverá enviar a documentação para o email cejur.acre2014@gmail.com, informando o nome completo.