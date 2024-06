Vídeo: irritado, motorista de app dá voadora em portão de condomínio; veja

Um motorista de aplicativo em fúria foi flagrado por câmeras de segurança vandalizando e dando uma “voadora” num portão de um condomínio. O caso ocorreu no bairro Itaperi, em Fortaleza, nessa segunda-feira (10/6).

Veja:

A motivação teria sido a demora para abrir o portão. Nas imagens, é possível ver o motorista deixando o condomínio e retornando para dar a voadora. Em seguida, ele deixa o local.

Segundo um morador do prédio, que preferiu não se identificar, o condutor estava com um passageiro que pediu para que ele entrasse no condomínio, pois portava compras e era mais seguro desembarcar na área interna do local.

“Ele entrou normal. Ajudou a retirar as coisas do carro. Aí, na hora de sair, se irritou com o porteio por conta da demora de abrir o portão. Saiu, mas voltou e fez isso aí. Deixou todo mundo aqui, os moradores, assustados”, disse a testemunha ao g1.

Ainda segundo o morador, o motorista de aplicativo pediu para o porteiro abrir o portão, ação que demorou alguns minutos. Irritado, ele deu a voadora.

Conta do motorista suspensa

O motorista, que prestava serviço para a Uber no momento do ocorrido, teve a conta suspensa pela empresa.

A Uber lamentou o caso e reforçou considerar inaceitável o comportamento registrado no vídeo.