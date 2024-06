As orientações com a segurança da rede elétrica nestas festas juninas

O mês de junho chegou e com ele as tradicionais festas juninas. Para poder comemorar o São João, “como manda o figurino” e aproveitar o arraiá com toda pompa é importante manter a atenção redobrada à segurança com a rede elétrica.

Para aqueles que já estão programando o arraiá no conforto do lar é importante ficar atento na hora de preparar o ambiente. Deve-se evitar fazer gambiarras ou uso de ‘T’ ou ‘benjamins’ para ligar os aparelhos. É preciso observar o estado de conservação dos fios e caso seja necessário utilizar mais de um equipamento na tomada, dar preferência aos filtros de linha.

Ao realizar a decoração dentro de casa, é preciso ficar atento e jamais utilizar os bocais de lâmpadas como suporte para colocar enfeites como balões e bandeirinhas. Além do risco de choques elétricos, essa prática pode provocar também incêndios.

A Energisa reforça que nunca se deve também manusear aparelhos de som, freezers ou geladeiras conectados na tomada com a mão ou o corpo molhado.

“Outra ação bastante comum e perigosa é utilizar estruturas da rede elétrica como postes, principalmente os de jardim e fiação para enfeitar ruas e praças com bandeirolas e balões. O risco de choque é alto e a população nunca deve usar as instalações da Distribuidora. E mesmo mantendo distância dos cabos de energia, deve se dar preferência aos adereços de materiais isolantes em vez de metal, para evitar que conduzam energia, em eventual contato com a rede”, explica a coordenadora de segurança da Energisa Acre, Gabriella Mendes.

Outra dica é jamais soltar balões! Ao atingir o sistema elétrico, os balões podem provocar graves acidentes e causar queimadas que, se ocorrerem próximas de linhas de transmissão, geram a interrupção no fornecimento de energia para muitos consumidores.

LIGAÇÕES PROVISÓRIAS

Além dos cuidados para quem vai aproveitar os festejos juninos, Gabriella chama a atenção das pessoas que irão trabalhar na festa. “Não faça ligações clandestinas junto à rede elétrica externa, caso queira iluminar temporariamente uma área para o arraial. Além de crime, oferece alto risco de acidente, que pode ser fatal. Somente a Energisa pode executar ligação provisória de energia”. Qualquer instalação elétrica deve ser realizado por profissional especializado.

Para solicitar uma ligação provisória, basta o cliente entrar em contato com os canais de atendimento da concessionária pelo menos 48 horas de antecedência. Os canais são: call center (0800 647 7196), Gisa (whatsapp): www.gisa.energisa.com.br, App Energisa On: disponível para iOS e Android e agência digital: www.energisa.com.br .

Veja as dicas da Energisa para garantir a segurança no período de festas juninas:

• Use apenas produtos com garantia e que apresentem o selo do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), que comprovam a qualidade de produtos como lâmpadas e tomadas.

• Fique atento ao manusear vergalhões de ferro, arames, escadas, réguas de alumínio e outros materiais metálicos que, ao se aproximarem ou entrarem em contato com a rede elétrica provocam graves acidentes

• Nunca pendure as tradicionais bandeirinhas coloridas em postes, bocais de lâmpadas ou cabos.

• Nunca coloque enfeites que contenham fios ou cabos metálicos em sua confecção próximo da rede elétrica.

• Nunca faça ligações clandestinas ou gambiarras para fornecer energia para a comemoração da festa.

• Não utilize “T” e dê preferência às réguas de energia.

• É recomendado utilizar os serviços de um profissional capacitado para observar todos os cuidados com a rede de iluminação e alimentação (tomadas).

Em caso de falta de energia, ou acidente com a rede elétrica durante a comemoração, entre em contato com os canais de atendimento da Energisa:

