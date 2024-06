Saúde do Acre divulga resultado final da convocação para aproveitamento de vagas em nova localidade

Na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira, 10, o governo do Acre, por meio das secretarias de Estado de Administração (Sead) e de Saúde (Sesacre), anunciou o resultado final da convocação para a assinatura do termo de opção de aproveitamento de vagas em nova localidade. A etapa faz parte do processo regido pelo Edital n.º 038 Sead/Sesacre, de 8 de maio de 2024.

Os candidatos convocados, listados em ordem alfabética por cargo, localidade, inscrição e nome, já podem conferir se foram lotados na localidade escolhida, conforme o seguinte resultado. O processo visa otimizar a distribuição dos profissionais de saúde pelo estado, garantindo uma cobertura mais eficiente e equitativa dos serviços de saúde pública.

Os candidatos aprovados devem ficar atentos às instruções para a assinatura do termo de opção, que serão divulgadas em breve.

Os interessados em obter mais informações sobre o concurso podem consultar o Edital n.º 001/2022 – Seplag/Sesacre, de 24 de junho de 2022. Para tirar dúvidas, o candidato poderá entrar em contato com a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), pelo WhatsApp (68) 3215-2710, de segunda a sexta-feira úteis, das 7h às 14h ou com a Secretaria de Estado de Administração (Sead), pelo e-mail termo.sesacre@gmail.com.