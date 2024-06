Divulga resultado preliminar das inscrições deferidas no concurso público do Detran do Acre

Já está disponível para consulta o resultado preliminar das inscrições deferidas no concurso público do Departamento Estadual de Trânsito (Detran). A publicação consta na edição desta segunda-feira, 10, do Diário Oficial do Acre (DOE), na seção da Secretaria de Estado de Administração (Sead).

Concurso público vai disponibilizar 91 vagas em oito cargos efetivos da autarquia. Foto: Iza Bruna/Detran

Os interessados em realizar a consulta devem acessar a página da banca organizadora do certame, no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br, e clicar na aba Publicações.

O Boletim de Análise das Condições Especiais também poderá ser consultado, mas somente por dez dias, a contar de sua publicação, clicando-se na aba identificada.

Aqueles que desejarem interpor recurso aos resultados deverão fazê-lo a partir de 0h do dia 11 de junho até as 23h59 do dia 12 de junho de 2024, de acordo com o horário de Brasília (DF), por meio de link disponibilizado no site da banca organizadora.

Resultado definitivo das inscrições

O resultado da análise dos recursos contra o indeferimento da inscrição será divulgado na data prevista, de 18 de junho.

Os candidatos poderão obter informações gerais referentes ao concurso público por meio do Edital nº 001 Sead/Detran, de 8 de abril de 2024, seus anexos e demais publicações.

Em caso de dúvidas, o contato com o Instituto AOCP pode ser realizado pelo telefone (44) 3013-4900, na Central de Relacionamento, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas (horário de Brasília) ou pelo formulário de contato disponível no site da banca.