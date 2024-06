Bolsonaristas e petistas vão estar no mesmo palanque em Feijó

IDEOLOGIA às favas, na política os interesses políticos, os conchavos, as conveniências sempre vencem, quando se trata de conquistar o poder. É o que ocorreu em Feijó, onde o PT fechou hoje (4) uma aliança com o União Brasil, cujo partido é comandado no estado pelos políticos bolsonaristas. A informação foi passada ao BLOG pelo presidente do PT, Daniel Zen. Pelo acordo selado, o bolsonarista radical, ex-deputado Cadmiel Bonfim (UB), será o candidato a prefeito e terá como seu vice o petista e ex-prefeito Francimar Fernandes. Como estão todos juntos e misturados, poderemos ver nos palanques da campanha em Feijó, políticos com posições ideológicas antagônicas como o senador Alan Rick (UB) e o ex-senador Jorge Viana (PT). Na política, até o boi voa.

CONVERSA FRANCA

O deputado Tanízio Sá (MDB) revelou ontem ao BLOG que ouviu do governador Gladson Cameli que a sua base de apoio na ALEAC está liberada para apoiar quem quiser na eleição para a prefeitura de Rio Branco. E que não vai pressionar ninguém para votar no prefeito Tião Bocalom. Tanízio, que apoia Marcus Alexandre (MDB), saiu eufórico do encontro com Cameli, lhe chamando de “grande democrata”.

PRINCIPAL SUPORTE

O DEPUTADO Tanízio de Sá (MDB) foi um dos que mais trabalhou para que Marcus Alexandre se filiasse ao MDB, para disputar a PMRB.

CAMINHO ERRADO

O senador Sérgio Petecão (PSD) não tem que queimar pestanas para indicar o vice do prefeito Marcus Alexandre. Adiantou alguma coisa na sua caminhada política, ele ter a mulher Marfisa Galvão de vice do Bocalom? Mais importante é ter o apoio para disputar uma das vagas ao Senado em 2026.

BRIGA DE FOICE

HÁ uma disputa grande entre os partidos para ver quem conseguirá indicar o vice do candidato a prefeito de Tarauacá, Rodrigo Damasceno (PP). O MDB está nessa briga de foice junto com o PT.

POSSIBILIDADE CONCRETA

“Lá (Tarauacá) existe a possibilidade concreta de que o vice (do candidato Rodrigo Damasceno) seja do PT”. Do deputado Daniel Zen (PT) ao BLOG.

MENTOR POLÍTICO

O deputado Clodoaldo Rodrigues (REPUBLICANOS) passou a ser um dos mentores políticos da vice-governadora Mailza Assis. É um político experiente, mas seu prestígio eleitoral não passa dos muros do colégio eleitoral de Cruzeiro do Sul. Se o sonho da Mailza é ser candidata ao governo com chance, terá que ampliar o seu leque de apoiadores para outras regiões além do Juruá, inclusive, para onde está a maioria dos votos, em Rio Branco.

FALTA PEGADA

A vice-governadora Mailza Assis (PP) tem se conduzido de forma ética no mandato, não criando fissuras na governabilidade, mas isso só não é suficiente para solidificar uma sua candidatura ao governo, lhe falta pegada política e ousadia para quem quer disputar um cargo do porte do governo.

NOME COM BAGAGEM

O DEPUTADO Pedro Longo (PDT) cumpre um bom mandato na ALEAC, com posições equilibradas e sempre debatendo temas importantes. É um nome com bagagem para disputar uma vaga de deputado federal em 2026.

MÁQUINA A FAVOR

VAI SER difícil segurar as candidaturas dos queridinhos do prefeito Tião Bocalom, os ex-secretários Joabe Lira (UB) e Sheila, porque a máquina da PMRB está a todo vapor na campanha de ambos para vereador de Rio Branco.

ESTÃO ENGANADOS

“O PSDB vai seguir o caminho que lhe for melhor na disputa das prefeituras do interior, não vai fazer o que o PP quer”. A fala é do secretário-geral do PSDB, André Hassem.

NÃO SE POSICIONOU

O PSDB não se posicionou ainda sobre a disputa da PMRB. O professor Minoru Kinpara, que poderia ser candidato, não quis encarar a missão.

BRIGA POR DUAS

A SOLIDARIEDADE vai brigar para eleger dois vereadores em Rio Branco. O deputado Afonso Fernandes conseguiu montar uma chapa competitiva que pode lhe dar o direito de trabalhar no cenário da conquista de duas vagas. O ex-vereador Ismael Muniz é um dos candidatos fortes da chapa.

APERTAR O CINTO

O GLADSON mandou apertar o cinto no governo, para não deixar de manter em dias o pagamento dos servidores. Houve acentuada queda do FPM, com tendência de continuar.

ÁGUA NA FERVURA

O PADRE Mássimo Lombardi colocou água na fervura ontem ao dizer que a candidatura do Padre Antônio Menezes à vice-prefeito de Xapuri, não tem orientação e nem o apoio da Igreja Católica. Isso foi dito ontem no Bar do Vaz, e ainda alfinetou: “vice é zero à esquerda, se ganhar, não vai fazer nada”.

NÃO É NEM NOME DE RUA

O PADRE Mássimo Lombardi tem certa dose de razão ao dizer que ser vice-prefeito e nada é a mesma coisa. Não vira nome de beco, quanto mais de rua. Vice-prefeito é mais uma figura decorativa que depende do prefeito, até para contratar o vigia da sede da prefeitura. E tem mais: quando é um nome pesado, ele puxa o candidato para baixo na campanha a prefeito.

É DE CASA

O PRESIDENTE do MDB, Flaviano Melo, é um dos entusiastas da defesa que a deputada federal Socorro Neri (PP) se filie ao MDB. Aqui é a sua casa, tem dito o Velho Lobo. Mas ela não pensa no momento em deixar o PP.

QUESTÃO DE GOSTO

NÃO se pode querer regular através de projeto (é inconstitucional) proibir o direito de ir e vir de famílias nas passeatas da comunidade gay em Rio Branco, como querem alguns vereadores. Cada família é livre para decidir o que deve ou não deve fazer. E, tem mais: cada um faz o que bem entender com seu corpo e ninguém tem nada com isso. Homofobia é crime.

FRASE MARCANTE

