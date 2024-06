Prefeitos têm dificuldade de reeleição ou eleger sucessores!

A maioria dos prefeitos do interior, que estão concorrendo à reeleição, enfrenta grandes dificuldades para conseguir se reeleger. Mesmo aqueles que já estão concluindo seus oito anos de mandato, não conseguem garantir a eleição de seus sucessores.

A realidade é clara: a política do pão e circo, aplicada principalmente em anos eleitorais, está se tornando cansativa. O fenômeno é conhecido como fadiga do poder. Um exemplo claro disso foi o triste desfecho da Frente Popular e a persistente rejeição ao PT.

Essa situação reflete a insatisfação popular com políticas ineficazes e malversação. O povo busca lideranças comprometidas, que coloquem os interesses públicos acima dos próprios. O eleitor percebe a hora da mudança como ocorreu nas eleições de 2018 no Acre. É a democracia se consolidando na alternância de poder.

“Na política dê dinheiro ao homem ele te apoiará cegamente. Dê livros, e ele será seu inimigo”. (R. Aparecida Ribeiro)

. Os tucanos tiveram um encontro com o Alysson Bestene para definir os rumos do partido nas eleições municipais…

. Alguém ainda tem dúvidas para onde vai o PSDB depois desse encontro?

. Independente do resultado da eleição na capital, o prefeito Tião Bocalom (PL) não disputará o governo abrindo caminho para o senador Alan Rick (União Brasil).

. Aliás, a ida de Alan Rick para o Partido Liberal, do ex-presidente Jair Bolsonaro, é dada como certa.

. A propósito, está faltando competência política para juntar Alan Rick e Roberto Duarte (Republicanos) na frente de apoio à reeleição de Bocalom.

. Os cabeças brancas do MDB, o pré-candidato a prefeito Marcus Alexandre e aliados agradecem!

. Aliás, é comum repetir dentro do governo o que o governador disse durante uma entrevista:

. “O Marcus Alexandre é um grande gestor”.

. O ex-presidente Tancredo Neves, quando governador das Minas Gerais, disse a Risoleta Neves, sua esposa:

. “Risoleta, se você perceber que um trabalhador doméstico não vai cumprir uma ordem sua não a dê”.

. Portanto, ninguém cumpre ordens para votar em A ou B porque o voto é secreto.

. O trabalho de convencimento é o melhor caminho!

. Ah, diria alguém, mas no tempo do PT… ( no tempo do PT, para quem não sabe, o PT pagava muito bem; fartos cargos eram distribuídos aos aliados, por isso mesmo se mantiveram 20 anos no poder).

. Proposta do senador Sérgio Petecão para melhorar a aviação regional no Acre avança no Senado.

. A partir de amanhã, o correspondente Macunaíma mandará notícias (não fake news) do interior do Acre; fará um tour para saber a situação política de cada município.

. Boa viagem, Macunaíma!

. “Obrigado”!

. Chega o dia em que a gente/ Vai aos poucos percebendo/ Somos máquinas humanas/ Estamos sempre correndo/ O motor logicamente/ É o nosso coração/ A estrada é o tempo/ O passado é contramão/ Vivo estacionado/ Na garagem solidão … (Bartô Galeno).

