Thalles Roberto será a atração da noite gospel da Expoacre 2024

O cantor Thalles Roberto será a atração musical da noite gospel da 50ª edição da Feira de Agronegócio e Entretenimento do Acre, a Expoacre 2024, em Rio Branco. O show do artista foi solicitado pela vice-governadora, Mailza Assis, que confirmou, nesta segunda-feira, 3, a participação dele na noite dedicada ao público evangélico.

“O cantor Thalles Roberto é um artista aclamado não somente pela comunidade evangélica, mas por toda a indústria musical, que o reconhece como um dos grandes artistas que temos no Brasil. Sempre foi um nome defendido por mim, mas a agenda dele é muito concorrida. Estou feliz por termos conseguido confirmá-lo para esta noite [gospel], que será muito especial”, disse.Thalles se apresenta no dia 5 de setembro no Palco Gospel, uma atração da feira que foi lançada no ano passado, como um espaço dedicado ao público evangélico que frequenta o Parque de Exposições, onde a feira é realizada tradicionalmente.

Sobre Thalles

Thalles Roberto da Silva é um cantor e compositor brasileiro, com mais de 150 milhões de streams no aplicativo de música Spotify e mais de 200 milhões de visualizações em seu canal no Youtube. Ele já foi indicado ao Grammy Latino, uma das maiores premiações internacionais que celebra a música latina. Ele é casado com Daniela Campos e é pai do Miguel e do Gabriel. Atualmente, Thalles mora nos Estados Unidos.