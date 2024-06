Relatório divulgado pela Fenauto sobre as vendas de veículos usados durante o mês de maio, apontou que, no mês, não foram registradas transferências feitas no Rio Grande de Sul, entre os dias 07/05 e 26/05, o que provocou uma queda significativa de 78% no resultado do Estado. A queda nas vendas está diretamente relacionada às fortes chuvas e inundações que assolaram o Estado e, em maio, foram transferidas 21.184 unidades contra 97.584 em abril.

Em termos nacionais, a variação por conta do resultado no Sul, ficou negativa em 8,2%. Mas, mesmo assim, as vendas Brasil fecharam com um resultado acumulado positivo de 6,6% em relação a 2023, chegando a um total de 6.048.587 veículos comercializados no período.

Enilson Sales, presidente da Fenauto, comenta que “a tragédia que se abateu sobre nossos irmãos gaúchos realmente é triste e todos nós torcemos para que se recuperem logo. Mas, pelas proporções que esse acontecimento atingiu, estimamos que a economia ainda levará um bom tempo para se recuperar plenamente. Isso é realmente preocupante, na medida em que a contribuição das vendas do Estado, no resultado nacional, é grande. Vamos acompanhar com atenção a recuperação dos negócios mês a mês e o impacto que elas terão até o final do ano”.