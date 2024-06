Inscrições para o concurso do Detran terminam ao meio-dia desta quarta-feira

Quem deseja concorrer às 91 vagas para oito cargos efetivos no Departamento Estadual de Trânsito (Detran) precisa se apressar. As inscrições para o concurso público da autarquia foram prorrogadas e terminam ao meio-dia (horário do Acre) desta quarta-feira, 5.

Há oportunidades para Agente, Examinador, Assistente e Analista de Trânsito, Pedagogo, Engenheiro, Contador e Analista de Sistemas. As inscrições custam R$ 80,00 e devem ser realizadas exclusivamente pelo site da banca organizadora do certame, o Instituto AOCP, pelo endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br.

Todos os cargos têm como exigência mínima para investidura a formação em nível superior. Para Engenheiro, Contador, Pedagogo e Analista de Sistemas são exigidas formações em áreas específicas. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais e os salários variam de R$ 7.015,70 a R$ 9.561,76, somados vencimentos, gratificações e outros benefícios.

As vagas estão distribuídas nos municípios de Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Brasileia, Acrelândia, Marechal Thaumaturgo, Plácido de Castro, Porto Walter, Rodrigues Alves e Senador Guiomard.

Além da prova objetiva, haverá ainda testes psicotécnico e toxicológico, bem como investigação social e criminal e, para alguns cargos, teste de aptidão física.