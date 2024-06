Vídeo: dupla é flagrada furtando caçamba de lixo de condomínio

Uma dupla foi flagrada furtando uma caçamba de lixo do Residencial Van Gogh, na chácara 63 de Arniqueira, na madrugada desse sábado (1º/6).

A ação dos criminosos, que durou cerca de três minutos, foi filmada pela câmera de segurança do condomínio. Veja:

O vídeo mostra o momento em que o motorista estaciona o carro em frente às caçambas de lixo do residencial, por volta das 2h13.

Na sequência, o passageiro desce do carro e ajuda o outro homem a esvaziar o lixo de uns dos contêineres. Depois, eles colocam a caçamba vazia no reboque do veículo e fogem do local.

O síndico do condomínio registrou um boletim de ocorrência na 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul).