Vídeo: torcedores de Vasco e Flamengo brigam antes de clássico no Rio; veja

Nem só de gols ficará marcado o fim de semana de retorno do futebol brasileiro após a paralisação determinada pela CBF em solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul. Horas antes do Clássico dos Milhões, que será disputado às 16h deste domingo (2/6), no Maracanã, torcedores de Vasco e Flamengo entraram confronto no Rio de Janeiro.

Nas redes sociais, circulam imagens de uma briga entre as torcidas em uma estação de trem em Mesquita, na região da Baixada Fluminense. Nas imagens, homens trocam socos e pauladas. Em algumas cenas, é possível ver rojões sendo arremessados entre os adversários.

Veja as imagens