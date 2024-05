Programa de Estágio na Serasa Experian: inscrições abertas para mais de 80 vagas com bolsa-auxílio de R$ 2.150

Desde o dia 27 de maio de 2024, estão abertas as inscrições para o programa de estágio da Serasa Experian, Datatech, líder em soluções de inteligência para análise de riscos e oportunidades, com foco nas jornadas de crédito, autenticação e prevenção à fraude. No total, são mais de 80 oportunidades de atuação nos formatos remoto, de qualquer lugar do Brasil, além de híbrido e presencial nas cidades de São Paulo (SP), São Carlos (SP), Florianópolis (SC) e Blumenau (SC). As inscrições podem ser feitas pelo site do programa e todo o processo seletivo, entrevistas e contratação serão realizados em formato digital, com início do estágio previsto para setembro.

As vagas são destinadas a estudantes de diversos cursos da modalidade Bacharelado, Licenciatura e Tecnólogo, com foco para as áreas de Administração, Matemática, Engenharias, Economia, Estatísticas, Ciência da Computação, Análise/Desenvolvimento de Sistemas. Tecnologia da Informação, Direito, Publicidade e Propaganda, Jornalismo, Marketing e Psicologia.

Os aprovados receberão bolsa-auxílio de R$ 2.150 com progressões salariais ao longo do estágio e carga horária de seis horas. A empresa oferece benefícios como vale-transporte, vale-refeição, assistência médica e odontológica, seguro de vida, Gympass e Totalpass, canal de suporte 24h para apoio em questões sociais, de saúde, financeiras e jurídicas, horário flexível e parceria com cursos de idiomas.

Outro destaque da empresa é a oferta de uma trilha de capacitação completa e exclusiva para os estudantes. O objetivo desse programa é capacitar os estagiários em assuntos relacionados a tecnologia, dados e metodologias ágeis para promover uma visão geral sobre transformação digital e possibilitar aos jovens conhecimento para atuar no dia a dia com habilidades profissionais que são valorizadas no mercado de trabalho. Além disso, a Serasa Experian disponibiliza uma plataforma educacional com trilhas personalizadas de acordo com as necessidades dos talentos e suas áreas de atuação.

“Queremos proporcionar aos estudantes condições diferenciadas para estruturarem seus primeiros anos de carreira com todo o suporte e treinamento necessários para uma excelente evolução profissional. A empresa está em busca de pessoas talentosas, com vontade de aprender, que sejam apaixonadas pelo mundo de tecnologia e dados e queiram gerar impacto real na vida dos brasileiros”, declara a Diretora de Gestão de Talentos e Diversidade da Serasa Experian, Gabriela Ferreira.

Para saber mais sobre o programa, clique aqui.

Serasa Experian

A Serasa Experian é uma Datatech, líder em soluções de inteligência para análise de riscos e oportunidades, com foco nas jornadas de crédito, autenticação e prevenção à fraude. Por meio de tecnologia, de inovação e dos melhores talentos, oferece um portfólio completo para a melhor tomada de decisão, ajudando pessoas a realizarem seus sonhos e empresas a prosperarem.

Criada em 1968, a Serasa se uniu à Experian Company em 2007. Atualmente, é responsável por mais de 6,5 milhões de consultas diárias sobre empresas e consumidores e protege mais de 2,2 bilhões de transações comerciais todos os anos.

Empodera consumidores com educação financeira, facilitando o acesso a crédito justo. Ajuda empresas de todos os portes e segmentos a encontrar novos clientes, autenticar pessoas e se prevenir de fraudes, dar crédito ou vender a prazo com mais segurança, fazer gestão de carteira, cumprir normas ESG ou até fazer cobranças sem impactar o relacionamento. Capacita pessoas na área de tecnologia e impulsiona pequenos negócios e startups de impacto social por meio de programas próprios e gratuitos. É considerada uma Top Company do LinkedIn e uma das melhores empresas para trabalhar, reconhecida pelo GPTW. Também é a empresa de serviços mais inovadora do país, certificada pelo Prêmio Valor Inovação Brasil.

Para mais informações, visite www.serasaexperian.com.br.