Mais de 95 mil contribuintes já entregaram a Declaração do Imposto de Renda 2024 no Acre

Faltando dois dias para o encerramento do prazo para entregar a declaração do Imposto de Renda em 2024, % da expectativa ainda não cumpriram a obrigação com a Receita Federal.

Até as 15h de hoje, 29/5, 95.772 contribuintes entregaram a Declaração do Imposto de Renda em todo o estado do Acre, o que corresponde a 86% da expectativa que é de 926.790.

Já na 2ª Região Fiscal, composta pelos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima, 1.736.470 contribuintes cumpriram a obrigação com o fisco federal.

Os valores arrecadados com o imposto de renda contribuem para o desenvolvimento do Brasil, financiando a saúde, educação, segurança e inúmeros serviços públicos prestados ao cidadão brasileiro.

Algumas pessoas são obrigadas a entregar a declaração. Se você está obrigado, o envio fora do prazo gera multa pelo atraso.

O prazo encerra dia 31/5 e quem não entregar a declaração até esta data está sujeito a penalidades. O valor da multa é de 1% ao mês, sobre o valor do imposto de renda devido, calculado na declaração, mesmo que esteja pago. O valor mínimo da multa é de R$ 165,74, podendo chegar, no máximo, a 20% do valor do imposto de renda.

O valor da multa começa a contar no primeiro dia seguinte ao da data limite de entrega e termina sua contagem na data do envio da declaração ou, se não for entregue, na data do lançamento de ofício pela Receita Federal.

Não deixe para a última hora!