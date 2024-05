Delegado é o novo presidente do Instituto de Administração Penitenciária do Acre

O governo do Estado publicou na tarde desta quarta-feira, 29, em edição extra do Diário Oficial do Estado (DOE), a troca no comando do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen).

Para ocupar o cargo máximo da autarquia interinamente, o governador Gladson Cameli nomeou o diretor operacional da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), delegado de Polícia Civil Marcos Frank Costa e Silva.

“Houve uma decisão do governo, e viemos dar uma continuidade, um trabalho que já vinha sendo exercido na administração anterior. A ideia é de somar, de contribuir para a autonomia da polícia penal”, disse no presidente interino.

Marcos Frank é bacharel em Direito pela Ufac em 2009, tem pós-graduação em Medicina Legal e Psicologia Forense, Ciências Forenses e Perícia Criminal, ambos pela Unyleya, e Ciências Penais pela Anhanguera. Fez curso de Multiplicador em Unidades Especializadas de Fronteiras em 2019 e concluiu a 13ª Instrução de Nivelamento de Conhecimento, Polícia Judiciária, da Força Nacional em 2022.

Além disso, foi policial militar de 2002 a 2009, oficial de justiça do Poder Judiciário do Estado do Acre de 2009 a 2017. Em 2017 tomou posse no cargo de delegado da Polícia Civil do Estado do Acre, e atuou como delegado titular da Delegacia de Sena Madureira e coordenador da Regional do Purus do ano de 2017 até o ano de 2023. Atualmente, exerce também a função de diretor operacional na Sejusp.