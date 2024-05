Cenas fortes: vídeo flagra execução de pré-candidato a vereador; veja o vídeo

Câmeras de segurança gravaram a execução do empresário e pré candidato a vereador, Edgar dos Reis (Avante), conhecido como Edgar do Fort, de 43 anos, na noite da última sexta-feira (24/5), no Guarujá, litoral de São Paulo.

Nas imagens (assista abaixo), é possível ver quando um carro do modelo IMP Peugeot branco estaciona na esquina das ruas 1º de Junho e Caraguatatuba, no bairro Sítio Paecara. Dele, saem dois homens, que começam a atirar contra o térreo do prédio onde Edgar estava.

Em seguida, um terceiro homem sai do carro e reforça o time de atiradores. Após vários disparos, os três voltam ao veículo e fogem do local.

Veja o vídeo:

Segundo a namorada do pré candidato, Edgar estava em um escritório que fica na frente de sua casa de eventos no momento em que foi atingido.

Ele foi socorrido pelo Samu e levado ao Hospital Santo Amaro, mas não sobreviveu. Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP) o Peugeot branco foi encontrado incendiado na rua Iguapé, no bairro Vila Aurea.

O assassinato de Edgard aconteceu próximo ao local em que o jornalista Thiago Rodrigues foi assassinado em dezembro de 2023. Thiago estava em um evento na casa de show de Edgar quando foi baleado por um ciclista.

Um dos suspeitos pelo assassinato do jornalista é Cristiano Lopes Costa, o Meia Folha, um dos líderes do um dos líderes do Primeiro Comando da Capital (PCC) no Guarujá.