Fortalece imunidade e faz bem ao coração: os benefícios do jambo à saúde

O jambo é uma fruta tropical com uma variedade de nutrientes importantes para a saúde. Entre eles, destacam-se as vitaminas C e do complexo B, fibras e minerais como potássio, cálcio, magnésio, fósforo e ferro.

A cor da fruta varia e pode ser encontrada com casca vermelha, branca ou amarela. Já o sabor costuma ser adocicado e um pouco ácido. A seguir, confira detalhes sobre os benefícios do jambo para a saúde.

Faz bem para o coração

O jambo contribui com a saúde cardiovascular por conter potássio, mineral que desempenha um papel importante na regulação da pressão arterial. Além disso, contém fibras que reduzem os níveis de colesterol LDL (considerado “ruim”).

Vale destacar que tanto a pressão arterial elevada quanto o colesterol ruim são fatores de risco para os problemas cardiovasculares.

A fruta também contém antioxidantes, que combatem o estresse oxidativo e o risco de desenvolvimento de doenças cardíacas.

Reforça a imunidade

O jambo é uma boa fonte de vitamina C, que é um antioxidante que contribui com o fortalecimento do sistema imunológico.

A fruta contém ainda outros antioxidantes, que combatem o estresse oxidativo, que pode diminuir a imunidade.

Melhora a digestão

Devido ao seu teor de fibras e água, o jambo melhora a digestão.

Contém também compostos vegetais, como flavonoides e antioxidantes, que atuam como prebióticos, promovendo o crescimento de bactérias benéficas no intestino, essenciais para a digestão eficaz dos alimentos e a absorção de nutrientes.

Contribui com o controle de peso

Se fizer parte de uma dieta equilibrada e estilo de vida saudável, o jambo reduz a ingestão total de calorias, o que ajuda na perda de peso ou na manutenção do peso saudável.

É considerado um alimento de baixo teor calórico e também é fonte de fibras, que aumenta a sensação de saciedade. O indivíduo sente menos fome, ingere menos alimentos e pode emagrecer.

É indicado para quem tem diabetes

Alguns compostos presentes no jambo, como as antocianinas, reduzem os níveis de açúcar no sangue.

A ingestão não causa picos rápidos nos níveis de glicose no sangue e mantém a sensação de saciedade, o que pode controlar o apetite e reduzir o consumo excessivo de alimentos ricos em açúcar e carboidratos simples.

Desde que com moderação, pessoas com diabetes podem se beneficiar do consumo.

Ajuda na hidratação

O jambo mantém o corpo mais hidratado devido à grande quantidade de água, cerca de 80% do líquido em sua composição.

Fortalece ossos e dentes

Contém vitamina A, que é um nutriente importante para a saúde dos ossos e dentes, pois ajuda na formação e manutenção do tecido ósseo.

É também fonte de fósforo, que contribui com a formação e mineralização dos ossos, tornando-os mais fortes e resistentes.

Possui propriedades antioxidantes

Trata-se de uma fruta rica em antioxidantes, como antocianinas e flavonoides que combatem os radicais livres que podem danificar as células e aumentar o risco de doenças crônicas como diabetes, problemas cardíacos e alguns tipos de câncer.

Estas substâncias também reduzem a inflamação e previnem o envelhecimento precoce.

Quantidade recomendada

Não há uma quantidade específica recomendada de jambo para consumo, pois varia de acordo com as necessidades individuais.

A OMS (Organização Mundial de Saúde) recomenda consumir pelo menos duas porções de frutas por dia, como parte de uma dieta saudável. Uma das porções diárias pode ser o jambo.

Riscos e contraindicações

Na maioria das vezes, o jambo é uma fruta nutritiva e saudável. Porém, algumas pessoas podem ter alergia ao alimento ou a frutas relacionadas, como maçãs e peras.

Por conter a frutose, que é um tipo de açúcar encontrado em frutas, algumas pessoas podem experimentar sintomas gastrointestinais.

Embora o jambo tenha um índice glicêmico relativamente baixo, pessoas com diabetes devem preferir consumir a fruta e não o suco coado.

Como consumir?

Existem várias maneiras de consumir jambo. Geralmente, a fruta é consumida fresca sem as sementes.

Pode ser adicionado em saladas de frutas, sucos e smoothies.

Embora menos comum, o jambo também pode ser cozido e usado em compotas, geleias ou molhos para acompanhar carnes.

Fonte: Marcella Garcez, nutróloga, professora e diretora da Abran (Associação Brasileira de Nutrologia).