Madonna compartilha vídeo e detalhe chama atenção de fãs brasileiros; entenda

Após o marcante show apresentado em maio, no Rio de Janeiro, a cantora Madonna, de 65 anos, compartilhou um vídeo em seu TikTok na quarta-feira (22), que chamou a atenção dos fãs brasileiros.

No registro, a musa do pop apareceu ajeitando o cabelo e servindo beleza. No entanto, o que chamou a atenção para o registro, foi que a famosa estava com as unhas pintadas com as cores da bandeira do Brasil, o que fez os internautas pedirem para a cantora retornar ao país.

“Madonna icônica você foi naquele show vem pra cá de novo”, “Mãe volta pra cá, ninguém superou o show até hoje” e “Que saudades de você mamãe. “When I was very young…” não sai da minha cabeça!”, foram alguns dos comentários na publicação.

Confira:

Fonte: Bnews