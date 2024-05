VÍDEO: Influenciadora passa mal ao testar produto da marca de Virginia Fonseca

Uma influenciadora deu o que falar nas redes sociais ao testar alguns produtos da marca de Virginia Fonseca, a ‘WePink’. Conhecida como Ana Duarte, a jovem estava cheirando um body splash quando sentiu ânsia de vômito e precisou se afastar do produto.

“Meu Deus, intragável. Impossível. O logo até lacrimejou, gente do céu. Ruim de mais, meu Deus do céu. Gente eu amo os produtos da Virginia, os body splash, mas esse aqui é muito doce. É doce demais, é demais amesmo”, disse ela, visivelmente enjoada com o odor.

Veja o vídeo:

GENTE? Influenciadora teve ânsia de vômito ao cheirar um dos novos body splashs da WePink, marca da Virgínia. pic.twitter.com/9tR6qVcwNm — POPTime (@siteptbr) May 22, 2024

O vídeo acabou viralizando no TikTok e rendeu uma série de comentários dos internautas. “Gente os olhos dela, dá pra ver o desespero kkkkkkk”, observou uma. “Gente eu nunca vi ninguém ter ânsia de vômito com produto algum kkkkkkkkk que susto”, afirmou outra. “Obrigado, acabei de cancelar meu pedido”, confessou uma terceira.