Ex-jogador de beisebol é preso em flagrante durante encontro com adolescente; assista

Na Flórida, nos Estados Unidos, um ex-jogador de beisebol Austin Maddox foi preso em flagrante após ir ter um “encontro” com uma adolescente de 14 anos. Contudo, não seria um simples “date”, o homem de 33 anos planejava ter relações sexuais com a jovem.

Austin foi arremessador do Boston Red Sox e viajou para encontrar com a adolescente, quando caiu numa emboscada planejada pela polícia local. A captura foi anunciada nesta segunda-feira (20)

Além dele, outras 27 pessoas foram presas na operação contra a exploração sexual infantil. Durante o planejamento da equipe policial para emboscada, um agente se passou por uma menor de idade para conversar com Austin Maddox na internet. As conversas aconteciam desde 28 de abril.

De acordo com os policiais, o ex-jogador de beisebol demonstrou maior interesse, principalmente em fazer sexo, após saber que a menina era menor de idade. No dia do encontro, os agentes derrubaram Austin no chão assim que ele chegou na porta da casa da suposta jovem.

James Hill, advogado do ex-jogador acusado, disse que seu cliente manifestará inocência caso sejam apresentadas as acusações formais. Austin segue preso sob fiança de US$ 300 mil, ou R$ 1.530.930,00 milhão.

Fonte: Bnews