Como é o gigante porta-aviões nuclear dos EUA e por que ele está no Brasil?

Um caça F-35C Lightning II, que faz parte de um dos esquadrões do porta-aviões USS George Washington, fez um pouso de emergência na Base Aérea Naval de São Pedro de Aldeia, no Rio de Janeiro.

O porta-aviões, que é um dos maiores navios de guerra do mundo, está no Brasil como parte de um exercício marítimo organizado pelos EUA.

Conheça o gigante porta-aviões USS George Washington

Lançado em 1990, o USS George Washington foi nomeado em homenagem ao primeiro presidente dos EUA. Segundo o site da Marinha norte-americana, a embarcação é o sexto porta-aviões com propulsão nuclear da classe Nimitz — que tem os maiores navios de guerra do mundo.

Embarcação possui 333 metros de comprimento. Na vertical, essa medida equivale a aproximadamente duas vezes o conhecido Edifício Itália, que tem 165 metros de altura e fica no centro de São Paulo. De largura e altura, navio tem 78 e 74 metros, respectivamente.

Seu interior comporta dez pisos acima do convés e outros dez abaixo, interligados por mais de 50 escadas, de acordo com o jornal O Globo. A embarcação desloca cerca de 110 mil toneladas no mar.

Aviões, helicópteros e 6.000 pessoas. O USS George Washington tem capacidade para transportar 6.000 pessoas e 90 aeronaves, incluindo aviões e helicópteros — como os caças Lockheed Martin F-35C Lightning II e Boeing F/A-18F Super Hornet.

Navio é equipado com dois reatores nucleares, motores a diesel e turbinas a vapor. Os reatores geram energia para alimentar as quatro hélices que movimentam o navio, assim como o restante da embarcação

Lançadores de mísseis. De acordo com o jornal O Estado de S. Paulo, a embarcação também conta com um canhão de defesa aérea guiado por radar de 20 mm, um lançador de mísseis terra-ar Sea Sparrow e dois lançadores de mísseis RIM-116 Rolling Airframe.

Plano de manutenção. Embarcação voltou para os EUA em 2017, para passar por um processo de revisão e manutenção. Limitações orçamentárias e a pandemia atrasaram os planos, que só foram concluídos em maio de 2023. Ainda de acordo com O Globo, projeto teve um custo estimado de mais de US$ 2,8 bilhões (R$ 14,3 bilhões).

Os porta-aviões são a peça central das forças navais dos EUA. Ainda segundo a Marinha norte-americana, a missão do USS George Washington é “conduzir operações de guerra aérea de porta-aviões e auxiliar no planejamento, controle, coordenação e integração de esquadrões aéreos”.

De acordo com a Embaixada dos EUA no Brasil, a última vez que o porta-aviões esteve em solo brasileiro foi em 2015, durante uma edição anterior da operação Southern Seas.

O que aconteceu

Pouso de emergência. Segundo o site Poder Naval, um caça Lockheed Martin F-35C Lightning II de um dos esquadrões do porta-aviões USS George Washington fez um pouso de emergência na Base Naval de São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro.

Falta de combustível. Ainda de acordo com o portal, a aeronave reportou “falta de combustível”. Após o ocorrido, o caça decolou e voltou para o porta-aviões.

O porta-aviões USS George Washington chegou ao Brasil nesta segunda-feira (20). Segundo a Embaixada dos EUA no Brasil, a passagem do gigante por águas brasileiras faz parte do exercício Southern Seas 2024 das Forças Navais do Comando Sul dos EUA.

Esse exercício contará com intercâmbios de especialistas e compromissos com Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Peru e Uruguai. Membros da Marinha brasileira farão parte da equipe internacional do navio.

A presença do F-35C no país é especialmente significativa, representando a primeira vez que um caça Stealth de 5ª geração voa no espaço aéreo brasileiro.