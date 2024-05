Calendário de jogos do interbairros de games será divulgado dia 8 de junho

Está programada para o dia 8 de junho a divulgação do calendário do Campeonato Interbairros de Games, categoria Free Fire, promovido pelo governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict). O projeto promove a interação entre os jovens de diferentes bairros de Rio Branco, criando um ambiente de confraternização e união em torno da paixão pelos games. Equipes da Seict, da Secretaria de Governo (Segov) e parceiros do evento divulgam o certame nas escolas públicas das dez regionais da capital.

“Estamos contentes com o sucesso das inscrições e os objetivos de integração da juventude que é fã dos jogos. O campeonato teve uma recepção calorosa no Lago do Amor, onde vários jogadores tiveram acesso às inscrições, conheceram o regulamento e interagiram com a coordenação”, disse o diretor de Ciência da Seict, Ricardo Damaceno.

O titular da Seict, Assurbanípal Mesquita, destacou que o campeonato foi organizado com uma estrutura profissional para jogadores de Free Fire desde as etapas regionais até a grande final, que está marcada para ser realizada na Expoacre 2024.

“Fazemos com ajuda de todos os parceiros uma busca ativa de novos talentos, incentivando, ao mesmo tempo, o crescimento da modalidade no estado. Além disso, geramos visibilidade para o cenário acreano de e-sports, atraindo investimentos e oportunidades”, acrescentou Mesquita.

O evento técnico de credenciamento e integração dos inscritos será efetuado no dia 9 de junho. A premiação, de R$ 6,5 mil, tem incentivo da iniciativa privada e será entregue nas competições regionais e na etapa final do certame.