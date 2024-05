Abertas inscrições em seletivo para médicos em Xapuri; salário é de R$ 10 mil

A Prefeitura de Xapuri abriu nesta segunda-feira, 13, as inscrições para o processo seletivo que visa à contratação de um médico clínico geral. O edital está disponibilizado na edição do Diário Oficial do Estado (DOE).

O processo seletivo oferece uma vaga para o cargo mencionado, com uma carga horária de 40 horas semanais e uma remuneração mensal de R$ 10 mil.

Para se inscrever, os interessados devem se dirigir à Secretaria Municipal de Pagamento e Coordenação Geral, localizada na Rua 24 de Janeiro, nº 260, Centro de Xapuri. O horário de atendimento é das 8h às 12h e das 14h às 17h. O prazo para inscrições encerra-se na próxima quinta-feira, dia 16.

A seleção dos candidatos será feita por meio de análise curricular. O processo seletivo terá validade de um ano a partir da data de homologação dos resultados, podendo ser prorrogado por mais um ano conforme a necessidade da administração municipal.